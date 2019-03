Briti nakupujú lieky a toaletný papier do zásoby, zisk Morrisons vzrástol

dnes 13:31 -

Toaletný papier a lieky proti bolesti patria medzi položky, ktoré Briti začali hromadiť pred potenciálnym obchodom z Európskej únie (EÚ) bez dohody. Uviedol to v stredu reťazec supermarketov Morrisons, ktorý pre zvýšené nákupy zaznamenal nárast zisku a vyplatí tretiu špeciálnu dividendu za rok.

Generálny riaditeľ reťazca David Potts potvrdil, že evidujú známky nákupu tovarov do zásoby. A zdôraznil, že Morrisons, štvrtá najväčšia sieť supermarketov v Británii, sa dobre pripravil na to, čo sa deje v spojení s brexitom.

Do plánovaného odchodu Spojeného kráľovstva z bloku už zostáva len 16 dní a britskí poslanci stále neschválili dohodou o vystúpení, čo zvyšuje riziko neriadeného, chaotického brexitu.

"Zaznamenali sme nárast predaja liekov proti bolesti a toaletného papiera o vyššie jednociferné čísla," povedal Potts novinárom.

Uviedol tiež, že ak by tieto tovary uviazli v prístavoch, Morrisons by hľadal alternatívne cesty, ako ich doviezť. A dodal, že spoločnosť získala špeciálny štatút, ktorý by jej mal pomôcť urýchliť hraničné kontroly v prípade zadržania.

Potts tiež povedal, že sieť supermarketov sa vopred zásobila niektorými tovarmi a obalovými materiálmi a má plné sklady vyhľadávaných položiek.

Morrisons oznámil, že za finančný rok do 3. februára 2019 sa jeho základný zisk pred zdanením zvýšil o 9 % na 406 miliónov libier (471,30 milióna eur) z 374 miliónov GBP v predchádzajúcom finančnom roku. Tento výsledok sa zhruba zhoduje s priemernou prognózou analytikov, ktorí očakávali zisk 407 miliónov GBP.

Celkové tržby spoločnosti v uplynulom finančnom roku vzrástli o 2,7 % na 17,7 miliardy GBP, pričom tzv. porovnateľné tržby, v obchodoch otvorených viac ako rok stúpli o 4,8 %.

Morrisons uviedol, že vyplatí za celý rok finálnu bežnú dividendu vo výške 4,75 pence na akciu a špeciálnu dividendu vo výške 4 pence na akciu.