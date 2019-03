Tŕnistá cesta Veľkej Británie: Odmietnuté, zamietnuté... a predĺžené?

Zdroj: saxo bank

Foto: SITA/AP

dnes 13:17 -

Investori aktuálne neočakávajú žiadny pozitívny výsledok, väčšina ministrov správne predpokladala, že dohoda bude v utorok odmietnutá aspoň 200 hlasmi. Na hlasovaní bol výsledok jednoznačný - pre dohodu hlasovalo 242 poslancov, proti 391. Povedať, že rokovania medzi Theresou Mayovou, jej vlastnou stranou a opozíciou, sú napäté, by bolo len veľmi mierne označenie.

Prehra otvorila možnosť ďalšieho hlasovania v stredu o odchode z EÚ bez dohody, ktoré však zrejme tiež skončí zamietnutím. Potom budú poslanci hlasovať o tom, či chcú žiadať o predĺženie platnosti článku 50. To by mohli vo štvrtok pravdepodobne odsúhlasiť. Inak povedané, v najbližšej dobe sa pravdepodobne vyhneme brexitu bez dohody, ale rokovania nie sú ani zďaleka u konca.

Aký bude ďalší postup?

T. Mayová sa bude musieť vrátiť do Bruselu a požiadať dvadsať sedmičku o predĺženie lehoty, čo ani zďaleka nemá istý výsledok. Minulý týždeň som presne o tomto hovoril so skupinou európskych diplomatov na Malte, a všetci potvrdili, že hlavní predstavitelia EÚ sú naklonení možnosti odloženia brexitu, avšak nie za každú cenu.

Britská premiérka musí do Bruselu pricestovať s jasným plánom: buď vyhlási nové referendum, čo je v tejto chvíli nepravdepodobné, vyžiada si čas na zvolanie predčasných volieb - tiež nepravdepodobné, alebo čas na to, aby vo svojej strane získala podporu pre to, čo už bolo dohodnuté s EÚ.

Predĺženie platnosti článku 50 je technicky jednoduché, ale politicky veľmi citlivé. Ako mi povedali európski diplomati, keď sa lehota predĺži až na obdobie po európskych voľbách, znamená to, že Veľká Británia sa týchto volieb musí zúčastniť a v novo zvolenom Európskom parlamente budú zasadať aj britskí poslanci. Ide o celkom zvláštnu situáciu pre krajinu, ktorá hlasovala za odchod. Situácia je teda dostatočne zamotaná.







Čo vlastne chcete?

Pokiaľ bude platnosť článku 50 predĺžená až za rok 2019, napríklad do roku 2020, znamenalo by to, že Veľká Británia by sa mala zúčastniť aj diskusií o novom rozpočte EÚ. To by samozrejme nedávalo už vôbec žiadny zmysel. Podľa mňa je jasné, že brexit bude zložitý aj v prípade, že k predĺženiu dôjde, pretože britskí politici nemajú predstavu, čo vlastne chcú.

Myslím, že nasledujúci citát Franza Kafku sa na súčasnú britskú situáciu hodí úplne presne: "Jeden idiot je jeden idiot. Dva idioti sú dva idioti. Desať tisíc idiotov je politická strana."

Do budúcnosti predpokladám:

• britské finančné aktíva budú čeliť ďalším problémom, týkať sa bude najmä kótovaných spoločností, ktorých príjmy sú silne závislé na britskom trhu. Spotreba v Británii sa totiž spomaľuje a britské domácnosti sú pod čoraz väčším tlakom,

• vyššia volatilitu GBP, hoci podľa PPP je britská libra stále podhodnotená o zhruba desať percent proti USD, aj keď voči EUR je na zodpovedajúcej úrovni,

• nedostatok nových úverov stlačí britskú hospodársku aktivitu viac, než sa predpovedalo, pretože politická neistota potrvá dlhšie,

• môžeme čakať ešte horšie dáta.

Autorom je Christopher Dembik, hlavný makro analytik Saxo Bank.