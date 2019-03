Schválila nových kandidátov na post člena Regulačnej rady

dnes 12:16 -

Regulačná rada, ktorá pôsobí na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ako kontrolný a odvolací orgán, by mala byť onedlho už v plnom zložení. Vládny kabinet po vyše roku schválil dvoch nových kandidátov na post člena Regulačnej rady, pričom jedného z nich by mal prezident SR vymenovať do funkcie. Novým členom Regulačnej rady by sa tak mal stať Slavomír Brudňák alebo Juraj Doležal.

Vláda už raz dvoch kandidátov na voľné miesto v Regulačnej rade schválila. Na návrh vtedajšieho premiéra Roberta Fica koncom novembra 2017 navrhla prezidentovi Rudolfa Kočiška a Vladimíra Pastoreka. Jeden z nich mal nahradiť v Regulačnej rade Vladimíra Čepka, ktorému funkčné obdobie skončilo v polovici novembra 2017. Kabinet však potom svoj návrh stiahol.

Funkčné obdobie členov rady je šesť rokov. Rada sa podľa regulačného zákona z jednej tretiny obnovuje každé dva roky. Prezident SR vymenúva troch členov rady na návrh Národnej rady SR a troch členov na návrh vlády SR. Na každé miesto člena rady sa navrhujú dvaja kandidáti. Na uvoľnené miesto člena rady navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol člena rady, ktorého členstvo zaniklo.

Podľa schválenej novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach z roku 2017 už nesmie predseda ÚRSO zastávať aj funkciu šéfa Regulačnej rady. Kandidáta na predsedu Regulačnej rady volia spomedzi seba členovia rady a vymenuje ho prezident SR. Hlava štátu v auguste 2017 vymenovala za nového predsedu Regulačnej rady Radoslava Naništu.