Pri tvrdom brexite plánuje Londýn na väčšinu výrobkov nulové dovozné clá

dnes 11:31 -

V prípade odchodu Británie z Európskej únie bez dohody Londýn zruší dovozné clá na väčšinu produktov. Zároveň sa chce vyhnúť takzvanej tvrdej hranici medzi Írskom s Severným Írskom. Uviedla to v stredu britská vláda, len pár hodín pred hlasovaním v britskom parlamente o tom, či krajina opustí EÚ bez dohody.

Vláda oznámila, že navrhované kroky by mali byť dočasné. V rámci plánovaného colného systému, ktorý by mal byť v platnosti najviac 12 mesiacov od vystúpenia krajiny z EÚ, než sa dohodne nový režim, by sa na 87 % celkového dovozu do Británie (z pohľadu hodnoty) nemali vzťahovať dovozné clá. V súčasnosti je to 80 %.

Čo sa týka EÚ, po tvrdom brexite by malo byť od cla oslobodeného 82 % dovozu z krajín Únie. Momentálne je to 100 %. V prípade iných krajín by sa bezcolne dovážalo do Británie 92 % z celkovej hodnoty dovozu z týchto štátov. Momentálne je od cla v Británii oslobodeného 56 % dovozu zo štátov mimo EÚ.

Britská premiérka Theresa Mayová utrpela v utorok (12. 3.) ďalšiu porážku v parlamente, keď poslanci Dolnej snemovne neschválili ani prepracovanú dohodu o odchode Británie z EÚ. V stredu budú preto opäť hlasovať, tentoraz o tom, či Británia odíde z EÚ bez dohody. Očakáva sa však, že poslanci za neriadený brexit nezahlasujú a že vo štvrtok (14. 3.) budú hlasovať za odklad brexitu.

Vláda si od výrazného obmedzenia dovozných ciel sľubuje zmiernenie dôsledkov prípadného tvrdého brexitu na britských občanov. Tým by inak hrozil prudký rast cien potravín a ďalších výrobkov.

V platnosti však zostanú niektoré opatrenia na podporu britských producentov. Týkali by sa aj automobiliek či producentov hovädzieho mäsa, jahňaciny, hydiny alebo mliečnych výrobkov. V prípade potravín by sa dovozné clá v porovnaní s dnešnými znížili, ale vo väčšine prípadov by zostali v platnosti. Čo sa týka automobilového sektora, firmy závislé od dovozu komponentov z krajín EÚ by v prípade komponentov dodatočným dovozným clám nečelili, ale v prípade dovozu kompletných áut by sa už clá uplatnili.

Nový systém by sa netýkal štátov, s ktorými má Británia uzatvorené dohody o voľnom obchode. Rovnako by sa netýkal ani približne 70 rozvojových krajín, ktoré využívajú preferenčný prístup na britský trh.

Čo sa týka írskej hranice, britská vláda uviedla, že v prípade tvrdého brexitu nezavedie kontroly tovaru na hraniciach Írska a Severného Írska. Opäť ale dodala, že plán je len dočasný.