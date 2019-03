Lepšie než HDP: Ako presnejšie zmerať hospodársky rast Číny

Zdroj: QZ

Foto: SITA/AP

dnes 0:07 -

Ekonómovia odhadujú, že od roku 2008 do roku 2016 boli oficiálne štatistiky HDP nafúknuté v priemere o 1,7 percentuálneho bodu ročne. Ak by boli ich zistenia presné, znamenalo by to, že čínske hospodárstvo je o viac ako 10 % menšie, než čo v súčasnosti uvádza vláda.

Národné štatistiky HDP Číny sú založené predovšetkým na údajoch zozbieraných miestnymi štatistickými úradmi. Ako poukazujú ekonómovia, úradníci v týchto agentúrach sú pod tlakom, aby ich čísla z provincií vyzerali dobre. Je to preto, že ich hodnotia miestni vládni úradníci, ktorých stranícke nominácie sú čiastočne založené aj na tom, ako dobre fungujú provincie. Aj vláda pripustila, že tieto stimuly niekedy vedú k nafúknutiu čísel ohľadom lokálneho HDP. Národná agentúra, ktorá zverejňuje celkový HDP Číny, sa síce snaží, ale podľa ekonómov v tejto aktivite poľavila okolo roku 2008. Možno nie náhodou. Bolo to práve vtedy, keď sa ekonomika začala spomaľovať z boomu.





Ekonómovia sa spoliehajú na verejne dostupné čísla, o ktorých sa domnievajú, že niečo také nie je jednoduché len tak si vymyslieť. A čo je dôležitejšie, skúmajú rast príjmov z daní. Tvrdia, že daňové podvody a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam je v Číne zložité, a keďže sa tieto ťažkosti časom výrazne nezmenili, daňové príjmy pre dané odvetvie by mali rásť podobne ako rast HDP daného sektora. Až do roku 2008 to bola pravda. Odvtedy to nesedí.



Prispôsobenie HDP tak, aby bolo viac v súlade s rastom daní, to je s čím ekonómovia prichádzajú. Výsledkom sú revidované národná aj provinčné odhady. Vnútorné Mongolsko a Liaoning patria medzi provincie, ktoré najviac preceňujú svoj miestny HDP, o 20 a o 17 %.

Výskum je súčasťou väčšieho akademického úsilia, ktoré poukazuje, že čísla HDP sú často nespoľahlivé, najmä v autokratických krajinách. Preto výskumníci v novej oblasti, tzv. „forenznej ekonomiky“, hľadajú lepšie spôsoby, ako analyzovať ekonomickú prosperitu. Daňové príjmy, satelitné údaje o jase nočných svetiel v krajine a spotreba elektrickej energie sa už neraz použili na posúdenie presnosti oficiálnych údajov o raste. Ide o objektívnejšie údaje, ktoré nám poskytujú realistickejšie pochopenie globálnej ekonomiky.