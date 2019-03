Lyft zatiaľ vždy v strate, na IPO plánuje získať 15 miliárd dolárov

Zdroj: HOR

Foto: SITA/AP;TASR/AP

dnes 0:58 -

Lyft bol o niečo rýchlejší a predbehol svojim predložením registrácie väčšieho súpera UBER. Obe firmy boli mimochodom zdržané vládnym shut-downom, kedy komisia pre cenné papiere nevydávala žiadne rozhodnutia a povolenia.

Čo sa čitateľ dozvie z registračného formuláru S-1 firmy LYFT, ktorú predložil na schválenie komisii pre cenné papiere (SEC)? Po prvý krát poodhalil Lyft svoje čísla a výkony, ktoré dosahoval počas minulých rokov. Firma bola založená v roku 2012 a doteraz ani jeden hospodársky rok neukončila v zisku. Dôraz sa kladie na rast, ktorý firma z roka na rok zaznamenáva nielen v počte prepravených osôb, či vo výške tržieb, ale aj v trhových podieloch. Lyft sa sústreďuje len na americký a kanadský trh a podľa ich vyjadrení sa na americkom trhu postaral o 39 % zdieľaných jázd v roku 2018, čo je v porovnaní s 22 %-ami z roku 2016 slušný rast.







Odborníci a samotný Lyft tento nárast trhového podielu pripisujú z časti aj škandálom, ktoré zažíval Uber v rokoch 2016 – 2018. Pod rast sa podpísali vyššie počty vodičov, vyšší počet prepravených osôb a tiež vyšší počet opakovaných využití služby Lyft cestujúcimi. Odhady spoločnosti hovoria, že asi 9 % americkej populácie už aspoň raz využilo Lyft. Koncentrácia Lyftu na prepravu ako službu znamená, že pod ich záštitou sú už aj prenájmy elektrokolobežiek a elektrobicyklov v mestách, ktoré slúžia na odvezenie zákazníka na takzvanej prvej, alebo poslednej míli. Pomocou aplikácie Lyft sa užívateľ rovnako dozvie, kde v jeho blízkosti je k dispozícii MHD a Lyft sa tak stará o väčšie presadenie konceptu doprava ako služba a o odklon od vlastnenia áut smerom ku zdieľaniu rôznych spôsobov prepravy osôb v mestách. V kooperácii s firmou Aptiv sa Lyft začal na území Las Vegas zaoberať aj využitím autonómnych vozidiel. V tejto aglomerácii sa počas roka 2018 cez Aptiv/Lyft uskutočnilo viac ako 35.000 jázd.





Ako sme už spomenuli skôr, straty sa opakovali každoročne a firma otvorene vo svojom prospekte hovorí, že jej schopnosť dosiahnuť zisk v najbližších obdobiach nie je zaručená. Rok 2018 firma ukončila v červených číslach vo výške 911 miliónov dolárov, rok predtým to bolo 687 miliónov a v roku 2016 strata dosiahla 682miliónov USD. Ak to porovnáme s vývojom tržieb, firme sa darí zlepšovať hospodárenie, pretože tržby rastú omnoho rýchlejšie ako strata, no vývoj nových technológií a plánovaná expanzia zrejme budú naďalej zaťažovať firmu nákladmi a nedovolia v krátkodobom horizonte preklopiť hospodárenie do čiernych čísel. V rokoch 2016, 2017 a 2018 firma od zákazníkov utŕžila 343 miliónov, 1,06 miliardy a 2,16 miliardy dolárov. Firme sa vcelku darí aj zvyšovať pomer tržieb na celkových objednávkach. V roku 2016 sa celkových objednávok na tržby pretavilo necelých 20 %, v poslednom štvrťroku 2018 už firma z objednávok vytvorila tržbu 28,7%. To je najmä výsledkom zvyšovania počtu jázd jednotlivých vodičov počas pripojenia na aplikáciu, znižovaním provízie pre vodičov a zvyšovaním motivačných opatrení, zmenšovaním počtu marketingových akcií a zliav a taktiež zvýšením objemu prenájmov kolobežiek a bicyklov, kde objednávka znamená 100% tržbu pre Lyft.





Najväčšími investormi v Lyfte sú doteraz japonská spoločnosť Rakuten, americký GM, a matka Google – Alphabet. Každý z nich má trocha rozdielne priority a záujmy v Lyfte. Spoločne však zbierajú dáta o dopravných návykoch obyvateľov miest, ktoré z činnosti Lyft dokáže vydolovať. Rakuten je niečo ako „japonský Amazon“ a prevádzkuje jednu z najväčších e-commerce platforiem na svete, v jeho vlastníctve je napríklad aj banka a ďalšia ich dcérska spoločnosť vydáva kreditné karty. General Motors má záujem na nových formách spoluvlastnenia a delenia jázd, na princípe doprava ako služba a samozrejme na elektromobilite. Alphabet má vo svojom portfóliu Waymo, vývojovú firmu pre autonómne vozidlá. S Lyftom, podobne ako s Fiat-Chrysler či požičovňou Avis má Waymo uzavretú dohodu o partnerstve a spolupráci na praktickom testovaní ich vynálezov.





Posledné kolo súkromného umiestnenia akcií ocenilo Lyft na zhruba 15 miliárd dolárov, pričom investori do firmy naskladali zatiaľ niečo menej ako 5 miliárd. Indikácie od bánk, ktoré Lyft poveril manažovaním predaja akcií sa pohybovali spočiatku na čísle 18 – 30 miliárd, dnes sú skorigované na 20 – 25 miliárd. Vedúcou bankou bude J.P. Morgan a asistovať jej budú upisovatelia ako Credit Suisse, alebo UBS. Investori, ktorí sa rozhodnú pre kúpu akcií triedy A s jedným hlasom na akciu v tomto IPO budú mať obmedzenú možnosť ovplyvňovať chod firmy, pretože zakladatelia si ponechávajú rozhodovacie právomoci vo firme cez akcie triedy B, z ktorých každá bude mať 20 hlasov. Pre ilustráciu, podiel japonského Rakutenu 13,1 % by pri valuácii 22,5 miliardy USD znamenal hodnotu 2,9 miliardy. Podľa dostupných dát, kupoval Rakuten akcie v cene približne 300 miliónov, takže za zhruba 4 roky by mal na svojej investícii dosiahnuť ročný výnos 240 % p.a. – slušné, nie?