Pri investovaní sa na intuíciu nespoliehajte

Zdroj: thinkadvisor

Foto: SITA/AP

dnes 0:47 -

O tom, že intuícia nemá v investičnom rozhodovaní čo robiť, je presvedčený aj Daniel Kahneman, známy izraelsko-americký psychológ a laureát Nobelovej ceny za ekonómiu.



"Intuícia je definovaná ako poznanie bez toho, že by sme vedeli, ako to vieme. To je však zlá definícia, pretože podľa nej nemôžeme mať zlú intuíciu. Existuje predpoklad, že vieme, ako niečo vieme, a existuje tak predsudok v prospech intuície. Máme radi intuíciu, pretože chceme mať pravdu," hovorí Kahneman. Podľa neho by bola oveľa výstižnejšia definícia, podľa ktorej by "intuícia bola predpokladom, že niečo vieme bez toho, aby sme vedeli, prečo to vieme". Pri takejto definícii môže viesť intuícia k dobrým aj zlým rozhodnutiam.

Intuícia môže podľa Kahneman klamať. Ako príklad uvádza dievčinu, o ktorej prezradí len to, že vo veľmi mladom veku dobre čítala. Počas nedávnej konferencie World Business Forum v New Yorku vyzval poslucháčov, aby odhadli jej školský prospech. Prisúdili jej v priemere hodnotenie GPA 3,7 (čo je aritmetický priemer známok v záverečnom hodnotení). Išlo o veľmi dobré hodnotenie, keď vezmeme do úvahy, že známka A je v USA pri výpočte priemeru ocenená číslom 4. Podľa Kahnemana je to ale nepodložený odhad založený na intuícii. "Pri využití štatistiky by každý dospel k inému výsledku. Vek, v ktorom človek začne čítať, nemôže poskytnúť žiadne informácie o jeho úspešnosti v škole o dvadsať rokov neskôr," vysvetlil Kahneman.

Ide podľa neho o ukážkový príklad intuície, ktorá vzniká automaticky, s veľkou dávkou istoty, ale je štatisticky nesprávna. Práve táto "istota" je problém, pretože vlastne nijako nezvyšuje presnosť predikcie, ale núti nás veriť, že intuícia je správna.

V niektorých prípadoch ale intuícia funguje.

Pripúšťa to aj Kahneman, príkladom môžu byť šachoví veľmajstri, ktorí už pri pohľade na šachovnicu vedia, čo sa môže udiať. Ďalším dobrým príkladom sú dlhoroční manželia. "Každý, kto je zosobášený, by mohol uhádnuť náladu manželky alebo manžela po jedinom slove v telefóne. To je intuícia, ktorá je všeobecne veľmi dobrá a presná," hovorí Kahneman.

Ekonóm hovorí o troch podmienkach, ktoré je nutné splniť, aby mohla intuícia fungovať.

Pravidelnosť

Prvou podmienkou je určitá pravidelnosť, ktorá sa dá naučiť. "To je práve intuícia šachistov a manželov," tvrdí Kahneman. Investori, ktorí časujú akciový trh, však túto intuíciu mať nemôžu. "Akciový trh nie je dostatočne pravidelný na to, aby sa intuícia dala rozvíjať," dopĺňa Kahneman.

Prax

Druhou podmienkou je dostatok praxe



Spätná väzba

A treťou je nutnosť okamžitej spätnej väzby, kedy musíme okamžite vedieť, či máme pravdu.

Len pri splnení všetkých troch podmienok sú ľudia schopní rozvíjať nejakú odbornú intuíciu. "Ak však tieto podmienky splnené nie sú, samotná skutočnosť, že máte nejakú predstavu a cítite veľkú dôveru, nezaručuje, že máte aj pravdu," uzatvára Kahneman.