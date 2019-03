V Česku sa diskutuje o zavedení sektorovej dane pre banky

dnes 15:31 -

Minister zahraničných vecí Tomáš Petříček v televíznej diskusii uviedol, že si dokáže predstaviť, že banky, ktoré priznávajú rekordné zisky, by sa mohli podieľať na financovaní verejných služieb viac. Podľa neho by sa zavedenie sektorovej dane pre banky neprenieslo do koncovej ceny pre zákazníka – na rozdiel od trhu mobilných operátorov. Myslí si, že v bankovom sektore v Česku je silné konkurenčné prostredie.

Zdržanlivo sa k zavedeniu sektorovej dane pre banky postavil predseda KSČM Vojtěch Filip. Ten si myslí, že výhodnejšie by bolo zavedenie dane na finančné transakcie.

Vláda chce vziať miliardy, ktoré na budúci rok potrebuje do štátneho rozpočtu od bánk, ale aj zdražením alkoholu a zdanením dividend. Informoval o tom portál českej televíznej stanice ČT24.cz.

Podľa Petříčka chcú sociálni demokrati diskutovať aj o zdanení príjmov globálnych internetových firiem z reklamy.

Daň by platili podľa zámeru ministerstva financií veľké internetové korporácie – Google, Apple, Facebook a Amazon. Česká vláda sa inšpiruje príkladom Rakúska. To zavedenie tejto dane oznámilo vlani koncom roku. Firmy tam budú platiť 3-percentnú daň zo sumy, ktorú získajú za internetovú reklamu.