Britský sektor luxusných produktov utrpí straty po brexite bez dohody

Britský sektor luxusných produktov, vrátane módneho domu Burberry či výrobcu automobilov Bentley, by mohol prísť až o 6,8 miliardy libier (7,88 miliardy eur) ročne, ak piata najväčšia svetová ekonomika odíde z Európskej únie (EU) bez dohody.

Kríza okolo brexitu v Spojenom kráľovstve sa blíži do finále. A paleta možností je veľmi pestrá, vrátane odkladu brexitu, dohody na poslednú chvíľu, odchodu bez dohody, predčasných volieb, alebo dokonca ďalšieho referenda.

Výskum na objednávku spoločnosti Walpole, lobistickej skupiny pre luxusný priemysel, naznačil, že ak by Spojené kráľovstvo opustilo 29. marca EÚ bez dohody, ohrozilo by to až pätinu (20 %) z exportu britských luxusných produktov.

Ostrovní výrobcovia luxusných produktov sa zaviazali, že zostanú v Británii. Ale po tom, ako sa situácia okolo brexitu vyhrotila pre spory vo vládnej strane, a Británii hrozí odchod bez dohody, začínajú strácať trpezlivosť. Upozornila na to Helen Brocklebanková, generálna riaditeľka Walpole.

Britskú ekonomiku by tak strata exportu luxusných produktov mohla vyjsť na takmer 7 miliárd libier.

Walpole združuje 250 luxusných značiek vrátane takých mien ako sú Alexander McQueen, Burberry, Bentley, Claridge, Dunhill, Harrods, Glenmorangie, Net-A-Porter, Rolls-Royce Motor Cars a Wedgwood.

Prevažnú väčšinu škôd im spôsobia zmeny v prístupe na trh v dôsledku colných i necolných opatrení, ako sú predpisy ohľadne ochrany zdravia a bezpečnosti, alebo environmentálne normy.

Približne 80 % britského luxusného tovaru sa vyváža do zahraničia. Európa je najväčším trhom Spojeného kráľovstva.