Austrian Airlines odpovedia na konkurenčný tlak zvýšením počtu letov

Letecká spoločnosť Austrian Airlines bude čeliť konkurenčnému tlaku nízkonákladových spoločností v Európe zvýšením počtu letov a znížením ceny leteniek.

Od apríla sa zvýši počet jej letov do Nemecka. Od mája začne lietať častejšie a lacnejšie aj do Paríža a Kodane. Vedenie aerolínií o tom informovalo v pondelok.

Počet letov týždenne do Paríža sa zvýši o 12 na 39. Do Kodane sa počet letov týždenne zvýši štvornásobne, na 31. Počet letov do Hamburgu vzrastie o 11 na 39.

Letenky do Berlína, Milána, Paríža, Kodane, Hamburgu, Kyjeva, Nice, Lyonu a letenky do Talianska budú stáť od 59 eur.

Po krachu spoločnosti Niki, bývalej dcéry Air Berlin, sa konkurencia výrazne zostrila. Stalo sa to preto, lebo medzeru vytvorenú krachom nemeckej leteckej spoločnosti sa usilujú zaplniť iné aerolínie.