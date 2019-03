Znepokojenie ohľadom Boeingov rastie, akcie strácajú

Zdroj: marketwatch,reauters,BI,NYT

Foto: TASR/AP

dnes 11:29 -

K havárii lietadla spoločnosti Ethiopian Airlines došlo v nedeľu šesť minút po štarte a 62 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta Addis Abeba. Na palube Boeingu 737 MAX 8 bolo v čase nešťastia 157 ľudí. Kapitánom letu bol Yared Getachew, ktorý mal nalietané viac ako 8000 letových hodín, prvým dôstojníkom bol Ahmed Nur Mohammod Nur, ktorý mal nalietaných len 200 hodín. Nie je jasné, koľko letových hodín mali piloti nalietané s Boeingom 737 MAX 8.

Išlo už o druhú nehodu 737 MAX 8 za ostatné mesiace, v októbri minulého roka sa let Lion Air 610 zrútil do Jávskeho mora len 12 minút po štarte. Podľa vyhlásenia uverejneného na webovej stránke Správy civilného letectva v Číne (CAAC), havária Ethiopian Airlines a havária Lion Air majú určité podobnosti, ktoré vyvolávajú znepokojenie ohľadom týchto lietadiel. Obe nehody sa týkali novo dodaných lietadiel Boeing 737 MAX-8 a v obidvoch prípadoch sa komplikácie objavili vo fáze vzletu.





Hovorca Boeingu sa zatiaľ odmietol vyjadriť k rozhodnutiu Číny, ale povedal, "že technický tím Boeingu vycestuje na miesto havárie v Etiópii, aby poskytol technickú pomoc pri dôkladnom vyšetrovaní nehody pod vedením miestnych úradov v spolupráci so zainteresovanými regulačnými orgánmi ako je Americká komisia pre bezpečnosť dopravy." Boeing vyjadril sústrasť pozostalým obetí a avizoval, že vzhľadom k havárii odloží plánované slávnostné predstavenie širokotrupého lietadla Boeing 777x, ktoré bolo naplánované na stredu.

Havarované lietadlo Ethiopian Airlines dodali aeroilnkám vlani v novembri. Podľa Ethiopian Airlines lietadlo podstúpilo 4. februára prísnu "prvú kontrolnú údržbu" po ktorej absolvovalo let z Johannesburgu do Addis Abeby. Príčina havárie zatiaľ nie je známa. Webová lokalizácia Flightradar24 však zistila, že let predtým, ako došlo k zrúteniu, vykazoval "nestabilnú vertikálnu rýchlosť".

V októbri minulého roka lietadlo Boeing 737 MAX 8 patriace Lion Air spadlo do mora pričom prišlo o život všetkých 189 ľudí na palube. Čierna skrinka ukázala, že dvaja piloti museli bojovať so strojom, aby ho udržali vo vzduchu pričom ťažkosti pravdepodobne spôsobil systém automatizácie. Podľa New York Times to potvrdzuje aj výsledok indonézskych vyšetrovateľov: systém inštalovaný Boeingom na lietadlách 737 MAX pre uľahčenie manévrovania (MCAS), ktorého cieľom je zabrániť tomu, aby sa nos lietadla dostal príliš vysoko a spôsobil komplikácie, v skutočnosti lietadlo nútilo k poklesu kvôli nesprávnym údajom pochádzajúcich zo snímačov na trupe stroja. Lion Air Flight 610 mal opakovane problémy s najväčšou pravdepodobnosťou kvôli nefunkčným snímačom automatizovaného systému, chybe, ktorá zsa ukázala len chvíľu po tom, ako lietadlo odštartovalo z Jakarty. Lietadlo malo údajne podobné problémy už v predchádzajúcich letoch. Nie je jasné, či piloti mali náležitý výcvik na riešenie zlyhania systému, s ktorým sa stretli.







Boeing 737 Max, ktorý spoločnosť predstavila v roku 2017, sa rýchlo stali jedným z najpopulárnejších lietadiel, asi 350 ich už lieta a viac ako 4700 ich majú aerolinky po celom svete objednaných. Boeing 737 Max je posledná generácia lietadla Boeing 737, ktorý je na trhu od 60. rokov 20. storočia. Existujú štyri druhy Maxov z flotily s číslom 7, 8, 9 a 10. Séria 8 lieta najdlhšie, do prevádzky vstúpila v máji roku 2017. Väčšinou sa používa na lety krátkej a strednej vzdialenosti, ale niekoľko leteckých spoločností s nimi lieta aj medzi severnou Európou a východným pobrežím Spojených štátov. Je úspornejšie a má dlhší dolet než predchádzajúce verzie modelu 737. Patrí k najpredávanejším Boeingom, v USA ich majú všetky veľké letecké spoločnosti, podobne aj veľkí dopravcovia v Kanade a Mexiku, či približne dve desiatky leteckých spoločností v celej Európe, Južnej Amerike, Ázii a Afrike.





V predobchodovaní sa Dow Jones Industrial Average futures v pondelok prudko prepadol, práve kvôli Boeingu. Smrteľná havária sa tak podpísala aj pod hlavný index. Akcie Boeingu stratili 9 % v predobchodovaní.







Podobne strácali aj American Airlines Group, United Continental Holdings a spoločnosť Southwest Airlines. Southwest uviedol, že v nadväznosti na nehodu bude užšie spolupracovať s Boeingom, ale vyjadril dôveru k týmto lietadlám s tým, že nemá v pláne zmeniť ich prevádzku. Napriek tomu sa akcie spoločnosti Southwest v predobchodnej seanse prepadli o viac ako 3 %.





Minulý týždeň generálny riaditeľ spoločnosti Boeing Dennis Muilenberg na konferencii o leteckej doprave povedal, že nákupy ich lietadiel zo strany Číny by mohli byť súčasťou obchodnej dohody, ktorú obe krajiny zavádzajú, informovala agentúra Reuters. Americkí a čínski úradníci uviedli, že dosiahli pokrok v obchodných rokovaniach, ale investori stále čakajú na správy o detailoch alebo o konkrétnej dohode.

"Akcie Boeingu aj aeroliniek všeobecnejšie, sa budú sústrediť na druhú smrteľnú nehodu 737 Max 8 za šesť mesiacov," povedal Jasper Lawler, šéf analytikov London Capital Group, v poznámke pre klientov. "Táto tragická udalosť bude pre Boeing obrovskou prekážkou, ktorú bude ťažké prekonať."