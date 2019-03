Tvrdý brexit môže spôsobiť zdržanie pri doručení poštových zásielok

dnes 11:01 -

Ak by došlo k tzv. tvrdému brexitu, každá poštová zásielka s obsahom tovaru odoslaná zo Slovenska do Británie aj späť bude musieť prejsť colnou kontrolou a bezpečnostnými kontrolami. To môže mať vplyv aj na celkovú lehotu prepravy.

V prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie bez dohody je aj podľa slovenského rezortu dopravy možné očakávať negatívny vplyv na poštové zásielky s obsahom tovaru v podobe zvýšenej doby dopravy. "Ak budú zavedené colné kontroly a colné konania, tak môže nastať zdržanie pri odchádzajúcich alebo prichádzajúcich zásielkach," priblížil pre TASR hovorca Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Roman Vavro.

Slovenská pošta v prípade, ak by 29. marca nastal tvrdý brexit, odporúča zákazníkom, aby zásielky podávali elektronicky prostredníctvom ePodacieho hárku, ktorý je na webovej stránke pošty. "Odoslanie zásielky cez ePodací hárok je nielen lacnejšie, ale urýchli tiež colné konanie v krajine určenia, v tomto prípade v Spojenom kráľovstve," radí hovorkyňa Slovenskej pošty Eva Rovenská.

Priblížila, že v súčasnosti si zásielky odoslané zo Slovenska do Spojeného kráľovstva nevyžadujú žiadne oficiálne colné vyhlásenia ani povolenia, pretože Británia je klasifikovaná ako krajina Európskej únie (EÚ). Ak by nastal tvrdý brexit, Británia by sa od 29. marca bez prechodného obdobia považovala za krajinu mimo EÚ.

V prípade neriadeného brexitu, ak nebude uzavretá žiadna colná dohoda a nebude platiť prechodné obdobie, pohyb tovaru prostredníctvom listových zásielok, balíkov a expresných zásielok nebude v poštovom styku oslobodený od cla a dane z pridanej hodnoty (DPH). Bude si teda vyžadovať colné konanie už od 30. marca 2019. "Každá poštová zásielka s obsahom tovaru v hodnote vyššej ako 22 eur bude podliehať 20 % DPH z celkovej hodnoty zásielky a zásielka v hodnote nad 45 eur (spotrebitelia), resp. 150 eur (firmy) povinnosti uhradiť clo," vysvetlila Rovenská.

Podľa hovorcu regulačného úradu môže v prípade tvrdého brexitu teoreticky nastať aj situácia, keď poskytovateľ univerzálnych služieb v Spojenom kráľovstve nebude vedieť, ako má postupovať pri prijímaní zásielok. "Čo sa týka ostatných poštových operátorov zvyčajne poskytujúcich expresné služby, tam je teoretická možnosť, že na určitý prechodný čas nebudú poskytovať služby do Spojeného kráľovstva. Univerzálny poštový operátor je povinný poskytovať univerzálnu službu aj na základe medzinárodných aktov Svetovej poštovej únie, u expresných operátorov je to čisto komerčné rozhodnutie," priblížil Vavro.

Približný počet zásielok odoslaných zo Slovenska do Spojeného kráľovstva za rok 2018 bol podľa údajov Slovenskej pošty takmer 580.000. Zo Spojeného kráľovstva na Slovensko bolo vlani odoslaných viac ako 680.000 zásielok.