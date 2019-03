Bývalá svetová tenisová jednotka: Investujem do ľudí a nie do vecí

Zdroj: Economic Times

Andre Agassi si hrou na turnajoch a zarobil viac ako 31 miliónov dolárov, k tomu ešte treba pridať aj niekoľko násobne viac zo sponzorských zmlúv. Dnes sa tieto peniaze snaží zhodnocovať, ale tiež využívať k zlepšeniu života ďalších ľudí. "Staviam na ľudí, nie na veci," hovorí Agassi, ktorý okrem iného aj so svojou manželkou Steffi Grafovou investoval do portálu na predpredaj vstupeniek Viagogo. "Skvelý nápad môže pohorieť na ľuďoch, zatiaľ čo priemerná myšlienka môže vďaka správnym ľuďom vyrásť v niečo mimoriadne," komentuje situáciu do ktorej sa Viagogo dostalo.

V tenise sa tento extravagantný Američan nebál zariskovať, pokojne proti mečbalu. Jeho investičná stratégia je však pomerne konzervatívna. Preferuje nízke riziko. "Desať alebo dvanásť percent zisku za rok je skvelý výsledok, nestojí mi ale za riziko strata dvadsiatich percent," vysvetľuje. Takéto stratégie spájané s malým rizikom sú často veľmi pasívne, Agassi ale časť peňazí rád obracia. "Veľa peňazí mám investovaných pasívne, predovšetkým v podieloch vo firmách, niektoré investície ale riešim osobne a veľmi aktívne," upozorňuje muž, o ktorého sa počas športovej kariéry bili tie najpopulárnejšie značky.





Ktoré oblasti Agassi preferuje v rámci investovania? "Veľa energie, času i peňazí venujem vzdelávaniu a športu," hovorí. Už v roku 2001 jeho nadácia otvorila školu pre ohrozené deti Andre Agassi College Preparatory Academy v Las Vegas a odvtedy v spolupráci s jedným investičným fondom postavila vyše 90 ďalších škôl. Prečo práve vzdelávanie? Agassi odišiel zo školy v deviatej triede, tenisová kariéra dostala prednosť. Dnes sa snaží, aby aj tí, ktorí vsádzajú na športovú budúcnosť, v Amerike je to aj jedna z ciest k univerzitnému diplomu, venovali pozornosť dokončeniu školy. "Vzdelanie vám dáva možnosť voľby. Môj nedostatok vzdelania vo mne paradoxne po rokoch možno pomohol vzbudiť záujem o vzdelávanie vo všeobecnosti. Aj keď ste úspešní v športe, nie je správne tretinu života nevenovať pozornosť tomu, čo budete robiť v tých ďalších dvoch," uzatvára.