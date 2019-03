Zákon hovorí jasne, Trump ma vyhodiť nemôže

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:03 -

"Zákon je jasný, mám štvorročné funkčné obdobie a mám v úmysle ho využiť," povedal Powell pre CBS. Na priamu otázku, či si myslí, že by ho Trump mohol uvoľniť z funkcie odpovedal: "Nie."

Séria dvíhania úrokových sadzieb v roku 2018 vystupňovala prezidentov hnev, hoci on sám nominoval Powella na čelo Fedu po tom, čo padlo rozhodnutie, že bývalá predsedníčka Janet Yellenová nebude kandidovať na druhé funkčné obdobie. Fed pod vedením Powella jednomyseľne schválil štyri zvýšenia sadzieb v roku 2018 a pokračovanie v posune smerom k normalizácii menovej politiky, ktorú Yellenová začala v decembri 2015. Trump vyhlásil, že zvyšovanie sadzieb je najväčšou hrozbou pre rast USA.

Počas tohto obdobia zaznamenali USA najlepšie ekonomické zotavenie, ktoré začalo v polovici roka 2009. HDP vzrástol takmer o 3 % za celý rok, aj keď väčšina ekonómov tvrdí, že v nasledujúcich rokoch sa tempo bude oslabovať. Piatková správa o zamestnanosti na trhu práce bez poľnohospodárskeho sektora naznačila nárast iba o 20 000 miest, čo posilňuje obavy, že prvý štvrťrok bude v znamení slabého ekonomického rastu, ak vôbec nejakého.







Powell uviedol, že Fed, aj keď je pravdepodobné, že chvíľu so zvyšovaním sadzieb počká, bude robiť svoje politické rozhodnutia na základe údajov a nie na základe politických úvah. "Musíme robiť našu politiku striktne nepolitickým spôsobom, slúžiac všetkým Američanom, a to je to, čo robíme. V tomto zmysle sme nezávislí," dodal Powell s tým, že on sám je presvedčený, že americká ekonomika je stále silná, aj keď uznal, že globálne oslabenie by mohlo zasiahnuť aj USA. "Povedal by som, že neexistuje dôvod, prečo by táto ekonomika nemala ďalej expandovať," povedal.