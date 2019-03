Rakúsky oceliarsky koncern Voestalpine sa zameria na elektromobilitu

dnes 15:46 -

Rakúsky oceliarsky koncern Voestalpine sa v budúcnosti zameria na elektrickú mobilitu. Ako pre nemecký Handelsblatt povedal šéf predstavenstva Wolfgang Eder, plánujú vyvíjať a vyrábať viac dielcov na elektrické motory.

"Mohli by sme profitovať z elektromobility, keďže vzhľadom na hmotnosť elektromotorov, najmä batérií, sa téma odľahčených materiálov dostáva ešte viac do popredia. To znamená, že s našimi vysoko pevnými ľahkými plechmi a novými oceľovými nástrojmi sme presne v centre trendov automobilového priemyslu," cituje ho agentúra APA. Eder si myslí, že Voestalpine by v dlhodobom horizonte mohol dosahovať 10 % až 15 % tržieb práve vďaka elektromobilom.

"V súčasnosti vyvíjame pre viaceré spoločnosti prototypy puzdier na batérie nového typu, ktoré by boli vhodné na masovú výrobu," povedal Eder. Podľa neho pre vysoké nároky na pevnosť a stabilitu smerujú súčasné trendy od ocele k hliníku. Riešením však bude skôr kombinácia, v ktorej je Voestalpine popredným výrobcom.

Eder však neočakáva rýchly nástup iných alternatívnych pohonov, napríklad vodíkového. "V relatívne dlhom časovom období už len preto budú musieť vzniknúť zrelé koncepty batérií. Minimálne ako premosťujúca technológia na nasledujúcich 15 až 20 rokov," dodal šéf Voestalpine.