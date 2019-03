Opatrenia v oblasti hypotekárnych úverov ovplyvňujú záujem o nájom bytu

dnes 11:16 -

Opatrenia v oblasti hypotekárnych úverov ovplyvňujú záujem klientov prenajať si byt. Vo vyjadreniach pre TASR sa na tom zhodli tri spoločnosti, ktoré pôsobia na realitnom trhu v hlavnom meste.

Najviac ponúk na nájom je v prvom bratislavskom okrese, v centrálnej mestskej časti Staré Mesto, a najmenej vo štvrtom okrese. V súčasnosti si väčšinou prenajímajú byty v Bratislave mladí ľudia a cudzinci.

Risk manažér a odhadca nehnuteľností spoločnosti Lexxus Peter Ondrovič uviedol, že zmena v systéme hypotekárneho financovania vo finálnom stave, v júli 2019, obmedzí prístup k objemu potrebných financií ešte výraznejšie. "Požiadavky na objem vlastných prostriedkov sa tak zreteľne zvyšujú, čo mnohých ľudí vedie k zváženiu alternatívneho riešenia voči kúpe vlastnej nehnuteľnosti na bývanie," konštatoval.

Väčšinu nájmov v prvom okrese zrealizovali biznismeni a bonitnejší klienti, v ostatných sú prenajímateľmi poväčšine ľudia do 30, maximálne do 35 rokov. Súčasná priemerná cena nájmu za 2-izbový byt v Bratislave sa pohybuje na úrovni 644 eur plus energie, priblížil Ondrovič.

V roku 2018 mladé rodiny preferovali kúpu nehnuteľnosti vďaka dostupnosti hypotekárnych úverov, uviedol k téme konateľ realitnej kancelárie Delta Property Michal Janči. "V roku 2019 predpokladáme zmenu, pretože sa zníži dostupnosť hypoték nad 80 % hodnoty zakladanej nehnuteľnosti," povedal s tým, že to spôsobí vyšší dopyt mladých rodín po prenájmoch, pretože vybavenie financovania kúpy nehnuteľnosti bude náročnejšie.

Strop vo výške nájmu sa podľa neho odvíja najmä od lokality, stavu a vybavenia bytu. Napríklad v mestskej časti Vrakuňa najvyššia cena nepresahuje sumu 600 eur, v porovnaní s tým sú v Starom Meste ponuky presahujúce 1500 eur.

V súčasnosti je na trhu s realitami zvýšený dopyt po prenájmoch, nájomné byty v mestách nie sú vôbec alebo len v malom nevýraznom počte. "Podmienky s hypotékami sa sprísnili, klienti, väčšinou mladí ľudia, volia bývanie formou prenájmu," uviedla konateľka spoločnosti Karin & Partners Karin Zápalová.

Vybavenie bytu, rekonštrukcia a zariadenie tvorí významnú položku pri prenájme. V závislosti od lokality je cenový strop pri 2-izbovom byte 800 eur s energiami. K vyhľadávaným lokalitám pre nájom patria podľa nej okrem Starého Mesta aj mestské časti Ružinov a Petržalka.