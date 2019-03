dnes 14:16 -

Import sóje do Číny vo februári klesol na najnižšiu úroveň za štyri roky. Dôvodom bola neistota ohľadne obchodných vzťahov so Spojenými štátmi a stagnujúci dopyt po sóji. Ukázali to v piatok údaje čínskeho colného úradu.

Najväčší svetový nákupca sójových bôbov doviezol tento rok vo februári 4,46 milióna ton sóje, o 17 % menej ako pred rokom. Prispeli k tomu aj vysoké clá na sóju z USA, ktoré sú druhým najväčším dodávateľom sóje pre Čínu.

Ale čínski importéri vo februári nezvýšili dovoz sóje ani z Brazílie, keďže vyčkávajú na ukončenie rokovaní medzi Washingtonom a Pekingom a dúfajú, že obe strany dosiahnu dohodu.

Februárový import sóje bol zároveň o 40 % nižší ako 7,38 milióna ton v januári, keďže tento rok pripadli oslavy lunárneho Nového roka v Číne práve na február. Dovoz sójových bôbov zvyčajne klesá v čase osláv, keď majú ľudia v Číne zhruba týždeň voľno.

Za prvé dva mesiace 2019 klesol dovoz sóje do Číny o 15 % na 11,83 milióna ton. Jedným z dôvodov je aj výskyt vysoko nákazlivého afrického moru ošípaných, ktorý zredukoval chov ošípaných v krajine, a tým pádom aj dopyt po krmive zo sóje pre zvieratá.