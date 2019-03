Eustream pokračuje v prácach na projekte Eastring

dnes 9:46 -

Slovenský prepravca zemného plynu, spoločnosť Eustream, naďalej pracuje na svojom plynovodom projekte Eastring. „Minuloročná štúdia uskutočniteľnosti indikovala, že projekt je ekonomicky perspektívny a preto v ňom pokračujeme. V uplynulých mesiacoch sme dosiahli pokrok v diskusiách s potenciálnymi partnermi, ktoré potvrdzujú, že tu je dopyt po prepojení strednej a juhovýchodnej Európy,“ povedal pre agentúru SITA hovorca spoločnosti Eustream Pavol Kubík.

Firma zatiaľ nechce bližšie špecifikovať konkrétnosti diskusií. „Diskusie neboli zatiaľ ukončené, preto by bolo predčasné hovoriť o detailoch,“ dodal Kubík s tým, že podstata vychádza z toho, že Eastring je jediný projekt, ktorý ponúka priame obojsmerné prepojenie medzi rozvinutými plynárenskými trhmi v EÚ a turecko-bulharskou hranicou. „Teda regiónom, ktorý sa postupne mení na dôležitý plynárenský uzol s prístupom k mnohým významným zdrojom zemného plynu,“ konštatoval Kubík.

Plynovod Eastring by mal prechádzať Slovenskom, Maďarskom, Rumunskom a Bulharskom až do Turecka. Podľa prvotných predpokladov by mal mať projektovanú technickú kapacitu od 20 mld. metrov kubických v počiatočnej fáze projektu až do 40 mld. metrov kubických v konečnej fáze. Jeho dĺžka by v závislosti od rozhodnutia o trasovaní mala predstavovať asi 1 200 kilometrov s potrubím s obojsmernou prevádzkou. Výstavba by sa mala začať v roku 2022. Prvá fáza by mala byť dokončená v roku 2025. Odhadované investičné náklady na prvú fázu projektu sú od 1,14 mld. eur do 1,52 mld. eur.