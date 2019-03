Dánsko zatiaľ nepovolilo výstavbu plynovodu Nord Stream 2

dnes 13:01 -

Dánsko zatiaľ nerozhodlo, či povolí, aby plynovod Nord Stream 2 prechádzal cez jeho teritoriálne vody. Oznámil to v stredu minister zahraničných vecí Anders Samuelsen. Pokračujúca ruská agresia na Ukrajine však pravdepodobnosť schválenia znižuje, uviedol podľa agentúry AP.

Plynovod Nord Stream 2 má prepravovať ruský zemný plyn popod Baltské more priamo do Nemecka a obísť tak stredoeurópske tranzitné krajiny Poľsko a Ukrajinu. S plánom nesúhlasia východní susedia Nemecka a odmietajú ho aj USA. Dánsky úrad pre energetiku v súčasnosti preveruje žiadosť ruskej plynárenskej firmy o vydanie povolenia na výstavbu plynovodu podľa pôvodného projektu. V prípade zamietnutia prichádza do úvahy alternatívna trasa, ktorá by však bola podstatne nákladnejšia, upozorňuje agentúra AP.

Keď príde čas na rozhodnutie, vláda zhodnotí „čo sa deje v Rusku a akým spôsobom zaobchádzajú s Ukrajinou“, povedal Samuelsen. Pokračujúca agresia však znamená, že Rusko „nekoná v záujme Dánska“, zdôraznil minister.