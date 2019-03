Pri tvrdom brexite BMW možno presunie časť výroby motorov do Rakúska

dnes 14:01 -

V prípade neriadeného odchodu Británie z Európskej únie by nemecká automobilka BMW mohla časť produkcie motorov presunúť z ostrovnej krajiny do Rakúska. Povedal to v utorok člen správnej rady automobilky Peter Schwarzenbauer.

"V prípade výroby motorov sme do určitej miery flexibilní vďaka závodu v rakúskom meste Steyr," povedal Schwarzenbauer pre agentúru Reuters na autosalóne v Ženeve. Ako však dodal, konečné rozhodnutie o presune časti produkcie motorov z britského závodu v Hams Hall do Rakúska zatiaľ nepadlo.