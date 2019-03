Čo robia bohatí inak: Bez finančnej gramotnosti o svoje peniaze ľahko prídete

Zdroj: marketwatch

Foto:getty images

dnes 0:27 -

"Jednou z najviac šokujúcich vecí je nízka úroveň finančnej gramotnosti v celej našej spoločnosti," napísal Washington Post. "Je to nezávislé od vzdelávania. Lekári, inžinieri, riaditelia firiem sú neuveriteľne kompetentní vo všetkom, čo robia. Ale pokiaľ ide o investovanie, narazíte na množstvo väčšinou negatívnych emócií, rozpakov, frustrácie, viny. Vedie to k paralýze."

Patríte do tejto kategórie aj vy?

Zásady financií sú nudné. Aby ste ich pochopili, musíte vedieť ako súvisí čas s peniazmi. To je pre mnohých náročné. Peniaze aj čas sú abstraktné – pochopiť ako spolu súvisia, je skutočnou výzvou. Výsledkom je, že aj ľudia s pokročilým stupňom vzdelania a profesionálnym úspechom, môžu pri budovaní svojho bohatstva zlyhať. A to celkom zaujímavým spôsobom, konkrétne dvoma odlišnými spôsobmi.

Jedna skupina hovorí, že nerozumie peniazom a deleguje túto zodpovednosť na profesionála. Na niekoho, kto sa zdá byť schopný investovať ich úspory, pričom celú túto problematiku môžu vypustiť z hlavy na niekoľko desaťročí.

Druhá skupina sa trochu vzdeláva, ale je to predovšetkým o tom, čo sa kde dopočujú. Skúšajú investovať. Otvárajú si obchodný účet, začnú loviť tipy na investičné nástroje. Možno, že takto dokážu zarobiť nejaké peniaze, alebo o nejaké prísť. Ale zvyčajne ich dostihne trh. Pri pohyboch kupujú a predávajú na vlastnú päsť, bez akejkoľvek pomoci.





Oba prístupy sú mimoriadne riskantné z rôznych dôvodov.

Prvá skupina, odmietajúca zodpovednosť za vlastné peniaze, môže sa stať obeťou podvodov. Často však dostávajú pomerne dobrú investičnú pomoc, ale platia mimoriadne vysoké poplatky za to, čo sa neskôr ukáže ako priemerný dlhodobý výnos. Poplatky, samozrejme, úplne pohlcujú tieto výnosy. Typický investor platí 1 % za investičné poradenstvo a ďalšie 1 % za podielové fondy kúpené v jeho mene. Výsledkom je, že jednu tretinu až polovicu ziskov investora zhltnú poplatky. „Profesionáli" nesú nulové riziko (nie sú to ich peniaze, ale vaše), ale napriek tomu získavajú obrovskú prémiu.

Aj druhá skupina, ľudia povzbudení k obchodovaniu, sa môže stať obeťou podvodov. Nelikvidné investície a stratégie s vysokou mierou pákového efektu sú len jeden príklad za všetky. Väčšinou sa však amatérski obchodníci stanú obeťou keď dramaticky podhodnocujú akciový trh. K tomu dochádza z dôvodu, že malý investor si myslí, že vie, čo robí. Vo veľkej miere nakupuje a predáva. Takéto extra úsilie a zbytočná aktivita sa len zriedkakedy vyplatí.



Počas 20 rokov, končiac rokom 2017, index S&P 500, širší index veľkých amerických akcií, dosiahol návratnosť 7,2 % ročne. Takáto návratnosť je na dobrej ceste zdvojnásobiť investície každých 10 rokov. Avšak prieskum trhu spoločnosťou Dalbar hovorí o tom, že priemerný individuálny investor dosiahol výnos za rovnaké obdobie iba 2,6 %. Pri takejto návratnosti by trvalo 30 rokov, kým by sa mu peniaze na investičnom účte zdvojnásobili.





Vzhľadom na všetky riziká, čo teda inteligentní a bohatí ľudia robia inak?



Kľúčovým je znížiť náklady, byť dôsledný vo zvolenej investičnej stratégii, a samozrejme mať ušetrené dosť na to, aby ste mohli investovať. Ak to dokážete, máte šancu sa dostať niekam do stredu medzi ničnerobením a zbytočne veľkou aktivitou. Musíte sa vyhnúť emocionálnemu riziku, dokázať povedať nie predaju, keď cena padá. Pre mnohých ľudí je riešením tohto problému spolupráca s finančným poradcom. Nekonfliktným človekom, ktorý vystupuje ako finančný terapeut s veľkou dávkou empatie.

Ľudia sú veľmi emotívni pokiaľ ide o ich peniaze. Na to ale existuje odpoveď. Musíte sa vzdelávať, aby ste o tom, ako investície prispôsobené riziku fungujú v reálnom svete. Ak to pochopíte, dokážete pokojne žiť a rásť, bez toho, aby vás rozhodilo, ak vietor na trhu náhle zmení smer a prestane vám fúkať do plachiet.