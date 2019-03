Nádeje na vyriešenie obchodného sporu USA a Číny podporili americký akciový trh

dnes 11:16 -

Americký akciový trh v piatok posilnil, pričom jeho rastu pomohli firmy podnikajúce v oblasti zdravotníckej starostlivosti a technologické spoločnosti. Skončilo sa tak tri dni trvajúce oslabovanie indexu S&P 500, ktorý tak dosiahol už piate celotýždňové posilnenie v rade. Obnovené nádeje na potenciálne vyriešenie americko-čínskeho obchodného konfliktu pomohlo investorom dostať sa do nálady zameranej na nákupy po tom, ako agentúra Bloomberg uviedla, že predstavitelia USA pripravujú dohodu, ktorá by sa mohla v priebehu mesiaca podpísať. "Ďalším pozitívom je to, že Fed signalizuje, že zostáva trpezlivý v oblasti zvyšovania úrokov," uviedla Quincy Krosby zo spoločnosti Prudential Financial.

Index S&P 500 stúpol o 0,7 percenta na 2 803,69 bodu, čiže prvýkrát od novembra minulého roka uzavrel nad hranicou 2 800 bodov. Priemyselný index Dow Jones posilnil o 0,4 percenta na 26 026,32 bodu, technologický Nasdaq vzrástol o 0,8 percenta na 7 595,35 bodu a index menších spoločností Russell 2000 si prilepšil o 0,9 percenta na 1 589,64 bodu.

Biofarmaceutická firma Celgene si pripísala 3,4 percenta a výrobca počítačových pevných diskov Western Digital si prilepšil o 2,7 percenta. Automobilka Tesla vyrábajúca elektromobily však oslabila o 7,8 percenta po tom, ako jej generálny riaditeľ Elon Musk povedal, že firma pravdepodobne za prvý kvartál nevykáže zisk.