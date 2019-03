Americký koncern Exxon Mobil zvýšil vlani rezervy ropy a plynu takmer o štvrtinu

dnes 14:16 -

Rezervy ropy a plynu amerického ropného koncernu Exxon Mobil vzrástli vlani takmer o štvrtinu, k čomu prispeli akvizície a nové objavy v USA a pri pobreží Brazílie a Guyany.

Najväčšia americká ropná firma informovala, že jej dokázané rezervy dosiahli v minulom roku 24,3 miliardy barelov ropného ekvivalentu (1 barel = 159 litrov). V porovnaní s rokom 2017 to znamená rast zhruba o 23 %. Za dokázané rezervy sa považujú také, ktoré by sa z ekonomického a geologického hľadiska mali dať v dohľadnom čase vyťažiť.

Spoločnosť dodala, že výrazne zvýšila najmä dokázané rezervy bridlicovej ropy a plynu a surovín z ďalších nekonvenčných zdrojov. Rast rezerv plynu a ropy v minulom roku tak predĺžil obdobie, za ktoré by sa pri súčasnom tempe ťažby mali rezervy spoločnosti vyťažiť, na 17 rokov.

Exxon Mobil zároveň uviedol, že tento rok plánuje zvýšiť kapitálové výdavky na 30 miliárd USD (26,36 miliardy eur) z 26 miliárd USD v roku 2018. Investície by mali smerovať najmä do ťažby plynu a ropy v Permskej panve v západnom Texase a Novom Mexiku a do rozvoja veľkých projektov v Guyane a Mozambiku.