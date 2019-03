Motivácia pracovať: Ďalší argument pre základný garantovaný príjem

Zdroj: The Conversable Economis;sacbee

Základný garantovaný príjem má podľa ekonóma Timothy Taylora dve veľké výhody. Prvou je to, že ide o jednoduchý systém podpory a a druhou, že motivuje k práci. Jednoduchosť spočíva v tom, že nie je viazaný na žiadne podmienky, ľudia dostávajú peniaze bez ohľadu na ich výšku príjmov. Nezáleží na tom, či majú zamestnanie, alebo nie. Nie je preto potrebná žiadna prebujnelá byrokracia, nikto nie je stigmatizovaný tým, že dávky poberá.



Ako je to ale s motiváciou pracovať?

Taylor vysvetľuje, že tradičné formy podpory väčšinou fungujú tak, že ak ich niekto poberá a získa zamestnanie, nárok na podporu stráca. Na jednej strane je takýto postup logický a férový. Lenže ekonómovia poukazujú na to, že má aj jeden nepríjemný rys. Ak niekto stratí na podpore to, čo získa vďaka novému zamestnaniu, v podstate to znamená, že čelí implicitnej daňovej sadzbe vo výške 100 %. Ľudia s nízkymi príjmami tak efektívne čelia veľmi vysokým implicitným sadzbám, a to ich môže pri hľadaní si zamestnania značne demotivovať.

Základný garantovaný príjem do takejto množiny nepatrí. Aj tak sa ale o jeho vplyve na motiváciu ľudí pracovať stále živo diskutuje. Priamych dôkazov potvrdzujúcich to, či ono ale podľa Taylora veľa nemáme. Najnovšie sa dá opreť o predbežné výsledky experimentu, ktorý prebiehal vo Fínsku. Ekonóm na základe analýzy uverejnenej fínskym ministerstvom práce tvrdí, že "dopady programu na zamestnanosť boli v prvom roku (2017) v podstate nulové". Ľudia, ktorí poberali univerzálny príjem, vykazovali väčšiu dôveru vo svoju budúcnosť a domnievali sa, že pre nich bude jednoduchšie prijať nové miesto v zamestnaní.



Taylor pripomína, že vo Fínsku nešlo o experiment so skutočným univerzálnym príjmom, týkal sa len dlhodobo nezamestnaných a tí stále poberali niektoré ďalšie formy sociálnej podpory. Ekonóm tiež odhaduje, že ak by vláda v USA vzala všetky zdroje, ktoré idú na boj s chudobou (okrem tých, ktoré sa týkajú zdravotnej starostlivosti), a pridala k nim daňové úľavy poskytované strednej a vyššej príjmovej triede, mohla by vyplácať základný garantovaný príjem vo výške asi 5800 dolárov ročne.