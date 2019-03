Rusko dodalo vo februári do Európy rekordný objem LNG

dnes 11:46 -

Rusko dodalo do Európy minulý mesiac rekordný objem skvapalneného zemného plynu (LNG). Prvýkrát sa tak stalo najväčším dodávateľom LNG na európsky trh.

Podľa údajov spoločnosti Refinitiv Eikon poslalo Rusko vo februári z polostrova Jamal do regasifikačných terminálov v Európe 19 nákladov, čo predstavuje 1,41 milióna ton LNG. Väčšina z dodávok smerovala do severozápadnej Európy.

Februárový objem dodávok je najväčší od spustenia závodu na polostrove Jamal v decembri 2017. Rusko zároveň prvýkrát získalo post najväčšieho dodávateľa LNG do Európy, pričom prekonalo objemy tradičných dodávateľov ako Katar, Nigéria a Alžírsko, ako aj objem dodávok z USA.

Prudký rast ruských dodávok LNG do Európy poukazuje na zmenu trendu oproti minulým rokom, keď sa LNG vyvážal najmä do Ázie. Tento rok však dopyt po skvapalnenom plyne v Ázii klesol, čo na tamojšom trhu stlačilo aj ceny komodity a zvýšilo tak atraktivitu Európy. Ani jedna z dodávok z Jamalu nesmerovala vo februári do ázijských krajín. Stalo sa tak prvýkrát od mája minulého roka.

Na porovnanie, dodávky LNG do Európy z USA klesli vo februári na 0,64 milióna ton, čo je najnižší objem od novembra. Dôvodom je údržba zariadení a nepriaznivé podmienky v oblasti Mexického zálivu, kde sú sústredené LNG terminály.

Dodávky z Kataru do Európy sú stabilné a udržujú sa na zhruba 17 až 19 nákladoch mesačne. Vo februári poslal Katar do Európy 18 nákladov, čo predstavuje 1,33 milióna ton LNG. Nigéria poslala na európsky trh 16 a Alžírsko 18 nákladov.