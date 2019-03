Severná Kórea je podľa Trumpa ekonomika s veľkým potenciálom, ale investovať sa v nej nedá

Zdroj: CNBC

"Investori sú, samozrejme vedomí problémov spojených so Severnou Kóreou, ale naše najnovšie údaje z indexu odhaľujú celý rad rizík, ktoré nenájdete nikde inde vo svete," povedal Miha Hribernik zameriavajúci sa na ázijské trhy vo Versk Maplecroft. Aj podľa ďalších odborníkov, hoci by boli sankcie voči Pchjongjangu odstránené, riziká pre investorov by zostali vysoké, keďže je veľmi nepravdepodobné, že by sa Severná Kórea politicky a ekonomicky zmenila.



Pred neúspešným summitom so severokórejským vodcom, ktorý skončil vo štvrtok bez dohody, Trump predostrel perspektívu silnejšej ekonomiky a opakovane sa vyjadroval na túto tému. Odborníci však tvrdia, že je to súčasťou vyjednávacej taktiky. Dokonca aj po ukončení rozhovorov americký prezident pokračoval v odvolávaní sa na možnosť, že by krajina mohla získať "absolútnu ekonomickú moc".

"Myslím si, že má šancu byť jednou z najúspešnejších krajín svata,“ povedal Trump Kimovi na tlačovej konferencii vo štvrtok na konci summitu. "V Severnej Kórei je obrovský potenciál a myslím si, že ho pretaví do veľmi dôležitej veci, ekonomicky. Myslím, že to bude absolútna ekonomická moc."





V snahe "otestovať tvrdenia amerického prezidenta," Verisk Maplecroft porovnal krajinu s ďalšími. Na posúdenie, akú atraktivitu má každá z 198 skúmaných krajín pre investorov, sa poradenská spoločnosť zvolila celú škálu faktorov vrátane dodržiavania ľudských práv, ochrany vlastníckych práv a posilnenia regulačného rámca. V správe sa uvádza, že Severná Kórea dosiahla najhoršie výsledky vo všetkých ukazovateľoch, vrátane "najťažších foriem porušovania ľudských práv". "Dokonca aj keby sme nebrali do úvahy sankcie a geopolitické riziká, prekážky pre investície sú také rozsiahle, že sú neprekonateľné pre každú zodpovednú nadnárodnú organizáciu," dodal Miha Hribernik pre CNBC.

Ak by chcel Kim zatraktívniť svoju krajinu pre zahraničných investorov, musel by urobiť reformy celého režimu - politického i hospodárskeho, čo je mimoriadne nepravdepodobné, hovoria odborníci. "Ak sa má Severná Kórea stať potenciálnou investičnou destináciou pre najmenej eticky citlivých investorov, Kim čelí monumentálnej výzve, v ktorej on osobne môže získať len málo, ale stratiť môže všetko."

Uzavretie známych nútených pracovných táborov by bolo prvým krokom, nasledovalo by úplné prepracovanie regulačného systému krajiny a štátnych inštitúcií. To ale môže destabilizovať krajinu a "ohroziť samotné prežitie dynastie Kim," uviedla správa.





Okrem toho, zavedenie reforiem by si vyžadovalo otvorenosť, ale ekonomický systém je dnes striktne kontrolovaný armádou a vládnou Kórejskou robotníckou stranou. Kým sa táto zásadná transformácia politického a ekonomického systému nedosiahne, bude pretrvávať "vážny nedostatok investičnej bezpečnosti", povedal Andrew Gilholm, riaditeľ analýzy pre Čínu a Severnú Áziu zo spoločnosti Control Risks. To by zahŕňalo neplatenie, nedostatok základnej infraštruktúry a problémy súvisiace s dodržiavaním predpisov. "Takáto transformácia sa ale zdá byť veľmi nepravdepodobná," dodal.

Trump dával za príklad Vietnam, ktorý by Severná Kórea mohla nasledovať. Odborníci ale spoločné črty nevidia, okrem komunistickej histórii. Vietnam prešiel významnými reformami a bol konzistentný vo svojej politike, "Nech vidí Trump akýkoľvek potenciál v Kimovom režime, veľká väčšina investorov s najväčšou pravdepodobnosťou nebude robiť kroky na základe týchto tvrdení," dodal Hribernik. "Stávky sú príliš vysoké."