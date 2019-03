Poistená je každá tretia hypotéka

Zdroj: SLSP

Poistenie úveru je druh poistenia, ktorý sa dostáva do popredia najmä v horších časoch, keď sa ľudia obávajú o stratu zamestnania alebo jednoducho o stratu príjmu a následnú neschopnosť splácať svoje finančné záväzky. Je to vo všeobecnosti ochrana ľudí pred neočakávanými udalosťami ako sú smrť, invalidita, spomínaná strata zamestnania či pracovná neschopnosť.

„Poistenie klient uzatvorí jednoducho v zmluve o úvere v pobočke banky pri poskytnutí úveru. Balík rizík, krytých poistením, si vyberie podľa svojho záujmu. Mesačne spláca banke poplatok za poistenie spolu so splátkou úveru. Navyše získa zľavu z úrokovej sadzby na svojej hypotéke, obdobne na spotrebnom úvere,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

V prípade invalidity či úmrtia sa úver vyplatí z poistenia. Počas pracovnej neschopnosti, alebo straty zamestnania za klienta splátky úveru hradí poisťovňa.

Štatistiky sú v tomto prípade neúprosné. Vyše tretina Slovákov nevie čeliť nečakaným finančným výdavkom, a to napríklad v prípade pokazenia auta, práčky alebo choroby či úrazu. V prípade Slovenska sú najohrozenejšou skupinou slobodné ženy a matky, prípadne otcovia, ktorí sú na starostlivosť o dieťa sami. Naopak najlepšie v tomto prípade zvládajú nečakané finančné výdavky rodiny, kde sú rodičia s dvoma deťmi. Mnohé rodiny a aj slobodní muži či ženy sú zaťažení aj rôznymi typmi úverov. Splátky úverov by pritom nemali presiahnuť tretinu ich príjmov.

„Klient si môže poistiť súčasne viacero úverov, pričom maximálna splátka úverov nesmie presiahnuť sumu 1 850 eur. Poplatok za poistenie je stanovený ako percento z výšky mesačnej úverovej splátky. Jeho výška závisí od typu poskytnutého úveru, od súboru poistenia a klient ho platí mesačne ako súčasť splátky úveru,“ doplnila Buchláková.

Vlani si pritom Slováci rekordne požičiavali. Napriek zavedeniu prísnejších opatrení na získanie hypotéky zo strany Národnej banky Slovenska, vlaňajší objem nových úverov na bývanie vo výške 7,8 miliárd eur tesne prekonal doterajšie ročné maximum spred dvoch rokov.

Okrem hypoték využívajú Slováci často spotrebné úvery. Medzi top tri účely, na ktoré si berú spotrebáky, patrí rekonštrukcia bývania, kúpa auta alebo vybavenie či zariadenie do domácnosti. Ide však o bezúčelové úvery, preto samozrejme, v niektorých prípadoch môžu slúžiť aj na financovanie menej tradičných potrieb. Výhodou je aj to, že tieto úvery sú najčastejšie bez ručiteľa, bez zabezpečenia a získať sa dajú veľmi rýchlo, častokrát aj bez návštevy pobočky. O to dôležitejšia je ochrana ich splácania a zodpovedné požičanie.