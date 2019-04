Už žiadne kabáty v lete: Dopyt výrazne mení obchodovanie s módou

Zdroj: QZ

K súčasnému stavu prispel zásadný posun medzi ponukou a dopytom, vďaka rozširovaniu elektronického obchodu, vplyvu sociálnych médií a novému správaniu sa zákazníkov. Značky musia byť flexibilnejšie v tom, kedy uvedú na trh nové produkty a musia nájsť spôsoby, ako sa rozlíšiť od zvyšku veľmi preplneného trhu. Mnohí však aj naďalej ponúkajú väčšie a skoršie zľavy.



WGSN analyzovala obchodovanie 57 maloobchodných predajní s odevmi pre ženy a 50s odevmi pre mužov v USA. Počet zliav v sezónnych produktoch, definovaných ako tie, ktoré sú k dispozícii len menej ako tri mesiace, za ostatné dva roky výrazne vzrástol.



V minulosti bola móda vo veľkej miere trhom riadeným dodávateľmi, čo znamená, že značky a maloobchodníci si umiestnili vybraný tovar do obchodov na základe svojho plánovania. Spotrebitelia si potom kúpili to, čo bolo k dispozícii. Príkladom je, že napríklad kabáty a bundy na jeseň a zimu začali obchody ponúkať už koncom leta, dlho predtým, než by ste si ich obliekli.





Po príchode internetu, najmä však sociálnych sietí a e-shopov, nakupujúci získali okamžitý prístup k množstvu informácií a možností. Spotrebitelia dnes môžu nakupovať kdekoľvek a porovnávať ceny čohokoľvek, čím posilňujú konkurenciu medzi značkami. Netreba zabúdať ani na neustály tok obrázkov a produktov v sociálnych médiách, ktoré len bičujú hlúpu túžbu po nových kúskoch. Dopyt, nie ponuka, sa stala kontrolnou silou.

Táto zmena spôsobila, že značky sa vždy snažia držať krok s požiadavkou uspokojiť apetít po niečom novom, ale mnohí ešte nevedia, ako to robiť efektívne. Často dlhé dodacie lehoty ich dodávateľských reťazcov znamenajú, že stále musia vyrábať obrovské množstvo oblečenia mesiace vopred na to, aby naplnili svoje obchody, a musia len hádať ďaleko vopred, čo budú kupujúci chcieť. Nie vždy sa to podarí. Môžu sa ocitnúť zavalení veľkým množstvom nadbytočných zásob, ako napríklad H & M, kde nepredané oblečenie vyčíslili na 4 miliardy dolárov. Už niekoľko rokov sa kvôli tomu robia výpredaje, ale tým len naučili svojich zákazníkov na pravidelné, opakujúce sa zľavy. Analytici sa domnievajú, že aj recesia zohrala určitú úlohu. Mnoho ľudí dnes nakupuje iba vtedy, keď je výrobok zľavnený, čím tlačia obchodníkov do ponuky skorších a väčších výpredajov.





Nájsť východisko z tejto situácie nie je jednoduché. Ak chcete byť obchodníci konkurencieschopní, musia stále dokázať ukojiť chuť na nové produkty. Musia to však urobiť tak, aby im na krku nezostala veľká kopa nepredaného oblečenia. Niektoré zo značiek rýchlej módy to pochopili ako to dokazuje aj výskum WGSN, viac značiek dokáže ponúkať nové produkty bližšie k nastávajúcej sezóne.

Značky tiež potrebujú, aby boli zákazníci z ich výrobkov nadšení. Niektoré streetwear značky si našli spôsob, ako poriadne vyčnievať z radu. Zákazníci majú možnosť vybrať si z množstva tovaru, mnohým už ani nejde tak o značku ako o to, aby to, čo chcú, si dokázali kúpiť za čo najlepšiu cenu. Aj to je dôvod prečo niektoré neznáme značky dokázali uspieť. Prieskum ukázal, že mladí zákazníci majú tendenciu vyhľadávať podľa produktov, a nie na základe konkrétnej značky. Firmy tak musia ponúknuť zákazníkom jasný dôvod, prečo si ich vybrať. Môže to byť trvalo udržateľný rozvoj, alebo iné prednosti, na ktoré musia upriamiť pozornosť, hlavne ak si to má zákazník kúpiť za plnú cenu.