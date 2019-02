Prieskum CNBC: Väčšina globálnych šéfov financií recesiu nečaká, brexit bez dohody áno

Zdroj: CNBC

9:21

Británia a Severné Írsko sú odhodlané opustiť Európsku úniu, termín sa blíži ale doteraz nebola dohodnutá žiadna dohoda medzi Londýnom a Bruselom. Podľa najnovšieho štvrťročného prieskumu CNBC Global CFO Council, 40,7 percenta šéfov financií dnes považuje za najpravdepodobnejší scenár možnosť "žiadnej dohody". Tridsaťsedem percent respondentov si stále myslí, že Británia môže dosiahnuť dohodu, zatiaľ čo viac ako 22 percent odpovedať nevedelo.

Najnovší prieskum poukázal na dôležitý posun od štvrtého štvrťroka roku 2018, vtedy viac ako polovica respondentov predpovedal, že k dohode dôjde a iba 16 % sa priklonilo k tvrdému brexitu. Po rozdelení na regióny boli skeptickejší manažéri z firiem v Ázii a Tichomorí, kde len každý piaty očakáva dohodu. V Spojených štátoch to bol každý tretí a v Európe očakáva dohodu najviac finančných riaditeľov, 52,9 %.





Okrem brexitu sa televízia pýtala aj na iné oblasti. 63 percent respondentov uviedlo, že obchodné politiky USA by mali negatívny vplyv na ich spoločnosti počas nasledujúcich šiestich mesiacov. Je to stále najväčšie riziko, hoci od štvrtého štvrťroka minulého roka ho vnímajú v menšej miere (73 %).







Takmer polovica (46,3 percenta) respondentov predpovedá, že v roku 2019 Fed jeden krát zvýši sadzby, 29,6 percenta uviedlo, že nečaká v tomto roku zo strany Fedu žiadne zmeny a zníženie sadzieb neočakáva žiaden z finančných riaditeľov. Pokiaľ ide o americké akcie, 33 percent oslovených čakáva, že Dow Jones Industrial Average vzrastie nad 27 000 bodov v porovnaní so 41 percentami, ktorí vidia pokles späť pod 22 000.



Svetová ekonomická perspektíva zostáva jemne vyvážená, len dva z 11 krajín alebo regiónov čaká pokles, oslovení manažéri ho očakávajú v Čína a Spojenom kráľovstve. Všetky ostatné regióny ohodnotili ako "stabilné".