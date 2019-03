Záchrana pred krachom: Richard Branson si rozšíri flotilu o 78 strojov

Zdroj: HOR

Foto: SITA/AP;TASR/AP

dnes 0:27 -

Keď v roku 1979 po prvýkrát vzlietli lietadlá Flybe, spájali mestá v Británii, Írsku a na európskej pevnine ešte s označením Jersey European. Spoločnosť vznikla spojením Intra Airways a Express Air Services. Názov spoločnosti sa v priebehu rokov menil, vždy po nejakej fúzii s inou aerolinkou, čo znamená, že lietadlá už niesli názov Jersey European, neskôr British European a dnes majú na trupe logo Flybe. V súčasnosti je táto letecká regionálna spoločnosť najväčším používateľom lietadiel typu Bombardier Dash8 Q400 na svete s celkovo 54 kusmi tohto modelu vo flotile.





Konzorcium troch partnerov – Virgin Atlantic s 30 %-ným podielom, Stobart Group, ktorá má tiež podiel 30 % a investičná spoločnosť Cyrus Capital Partners s 40 % podielom, má zaplatiť za odkúpenie Flybe približne 2,8 milióna libier, čo je odrobinka oproti hodnote, ktorú Flybe malo pred pár rokmi, kedy sa jej celková cena za obchodné podiely uvedené na burzu odhadovala na 215 miliónov. Súčasťou tohto obchodu sú aj pôžičky vo výške 100 miliónov libier zo strany konzorcia Connect s účelom financovať krátkodobé prevádzkové potreby Flybe, aby nemuseli lietadlá zostať na zemi. Pôžička sa delí na dve tranže, prvá vo výške 20 miliónov bude poskytnutá okamžite a druhá časť 80 miliónov bude k dispozícii po právoplatnom uzavretí dokumentácie.

Cieľom Virginu je prevziať lietadlá Flybe a premaľovať ich do farieb Virgin, čím si Richard Branson rozšíri flotilu o 78 strojov. Následne by mali tieto lietadlá privážať cestujúcich na letiská v Manchestri a Londýne, odkiaľ ich Virgin Atlantic bude prepravovať na svojich diaľkových letoch za oceán. Ďalší člen konzorcia, skupina Stobart podniká v letectve hneď na niekoľkých poliach. Vlastní licenciu na prevádzkovanie letov a lieta pod značkami Aer Lingus regional a Flybe ako poskytovateľ služieb v mene oboch aerolínií. Okrem toho je skupina Stobart aj prevádzkovateľom letísk v Británii, kde sa stará o letiská Carlisle a London Southend. Podľa zámeru konzorcia Connect, by v druhej fáze transakcie aj lietadlá Stobart Air mali prejsť pod značku Virgin a slúžiť na dopravu cestujúcich do dvoch hlavných letísk skupiny.





O Flybe sa nezaujímala len skupina Connect okolo Virginu, ponuku s vysokou mierou nezáväznosti predložila aj americká skupina investorov na čele s Mesa Airlines. Mesa prevádzkuje v mene American Airlines a United Airlines regionálne linky pod názvami American Eagle a United Express. Pod Mesa Air Group patrí 13 značiek, ktoré prevádzkujú zhruba 145 lietadiel. Ponuka však prišla príliš neskoro a zástupcovia vlastníkov Flybe sa vyjadrili, že vykonateľnosť všetkých krokov by zabrali viac času, než Flybe má momentálne k dispozícii.

Letecký biznis nie je jednoduchý a budúcnosť prinesie spájanie aerolínií a zrejme aj ďalšie krachy spoločností. Regionálne letecké spoločnosti v krajinách ako Francúzsko, či Nemecko majú konkurenciu v super rýchlych vlakoch ako je TGV a ICE, ktorých sieť sa postupne rozširuje. Britské spoločnosti čelia hrozbám vyplývajúcim z Brexitu a výkyvu výmenných kurzov. Je na účastníkoch trhu, aby dokázali buď spojiť sily, alebo dokázali prežiť samostatne. Výzvy pred celým sektorom sa pokúsila analyzovať aj zastrešujúca organizácia IATA, ktorá vo svojej štúdii s výhľadom do roku 2035 identifikovala 11 okruhov, na ktoré by sa mali aerolínie sústrediť. Sú medzi nimi napríklad:

geopolitické zmeny,

prístup a narábanie s dátami,

vzostup regiónov Afriky a Južnej Ázie,

vládne a regulačné zásahy,

bezpečnosť a nové hranice,

súkromie pasažierov,

obchodné modely,

svetové ekonomické prostredie,

obce, komunity a mestá,

životné prostredie

nové technológie

Štúdia pracuje so 4 scenármi vývoja sveta a uvádza odporučenia pre každú z 11 oblastí záujmu v závislosti od vývoja geopolitických pomerov (vojnové konflikty vs. pokojný a mierový vývoj) a prístupnosti dát (verejne dostupné vs. utajované). Z tých zaujímavejších pasáží vyberáme úvahy o vplyve 3D tlačiarní na zmeny v dopyte po leteckej preprave (náhradné diely sa budú tlačiť na mieste spotreby a nebude ich nutné voziť z miesta výroby na miesto spotreby), alebo úvahy o nutnosti sa prispôsobiť novým pasažierom s odlišnými stravovacími návykmi (indický subkontinent) či starnúcej populácii.