Ekonomika USA by mala pokračovať v solídnom, aj keď miernejšom raste

Americká ekonomika by mala pokračovať tento rok v solídnom, aj keď v miernejšom tempe. Uviedol to v utorok na pôde Senátu amerického Kongresu prezident americkej centrálnej banky Jerome Powell. Zároveň však varoval pred rastúcimi rizikami vrátane spomaľovania svetovej ekonomiky, výkyvov na finančných trhoch a neistoty v súvislosti s obchodnou politikou USA a dodal, že banka bude pri rozhodovaní o ďalšom zvyšovaní úrokových sadzieb "trpezlivá".

Vo svojej pravidelnej polročnej správe o menovej politike pred Bankovým výborom Senátu Powell povedal, že Federálny rezervný systém (Fed) "hodnotí súčasné ekonomické podmienky ako dobré a vyhliadky ekonomiky sú podľa banky priaznivé". Šéf Fedu odhaduje, že v roku 2019 bude americká ekonomika rásť solídnym tempom, aj keď o niečo slabším než v roku 2018. Optimistický je aj v súvislosti s trhom práce, ktorý sa podľa neho udrží na vysokej úrovni.

Ohľadne ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb však banka bude "vzhľadom na viaceré konfliktné signály v ekonomike trpezlivá". Dodal, že Fed bude pri rozhodovaní o úrokových sadzbách vychádzať z ďalších údajov o vývoji ekonomiky.

Tá reaguje na vývoj vo svete, pričom Powell poukázal na spomaľovanie hospodárskeho rastu vo viacerých významných ekonomikách sveta, vrátane Číny a Európskej únie. Navyše, poukázal aj na rastúcu neistotu, čo sa týka spôsobu odchodu Británie z EÚ, či na obchodné rokovania medzi Washingtonom a Pekingom.

V decembri Fed naznačil, že tento rok by mohol úrokové sadzby zvýšiť dvakrát po štyroch zvýšeniach v roku 2018. Vzhľadom na vývoj ekonomiky však viacerí analytici predpokladajú, že centrálna banka bude úrokové sadzby držať na terajšej úrovni až do posledných mesiacov tohto roka a nie je vylúčené, že ich tento rok nezvýši vôbec. A podľa niektorých analytikov nasledujúcim krokom Fedu by mohlo byť aj zníženie úrokových sadzieb, a to v roku 2020.