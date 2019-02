Neistota na akciových trhoch vracia zlatu lesk

Zdroj: xPartners

Situácia na kapitálových trhoch nie je ideálna. Je jasné, že najdlhšie obdobie rastu už máme za sebou a trhy sa správajú ako na hojdačke - striedavo sa nachádzajú v zelených a následne v červených číslach. Neistota prehlbuje nervozitu investorov a tí si opäť nachádzajú cestu do bezpečných prístavov v podobe drahých kovov, ktorým kraľuje zlato. Aj vďaka tomu jeho cena začiatkom februára atakovala osemmesačné maximum a pohybovala sa na úrovni okolo 1327 USD za uncu. Od začiatku roka 2019 si zlato pripísalo 3,5 percenta.





Ešte v polovici septembri 2018 pritom cena kovu bojovala s výrazným prepadom a pohybovala sa okolo 1195 USD za uncu. Odvtedy zaznamenala celkovo 7,6-percentný nárast. Investorov k nákupu motivovala priaznivá cena a najmä niekoľkonásobné výplachy na kapitálových trhoch, ktorými sme boli svedkami, ale aj poklesy lokálnych mien. A svoju cestu smerom horr si zlato prebíja aj naďalej.

Svet sa momentálne prispôsobuje spomaleniu rastu globálnej ekonomiky. Medzinárodný menový fond koncom januára už druhýkrát počas troch mesiacov znížil odhad jej rastu v roku 2019. Aktuálne počíta s rastom ekonomiky o 3,5 percenta, čo je o 0,2 percenta menej ako hovorili odhady inštitúcie ešte v októbri minulého roka a o 0,4 percenta menej ako počítala v apríli 2018. Dôvodom nižších odhadov je viacero rizík, ktoré môžu ekonomiku významne ovplyvniť.

Jedným z najväčších spomínaných rizík je ešte stále eskalácia obchodných konfliktov. Aj keď rokovania medzi Čínou a USA podľa predbežných informácií prebiehajú v pozitívnom duchu, stále nie je nič definitívne. Nehovoriac o zvyšovaní úrokových sadzieb v USA, obavách z vysokej inflácie a prudkom spomalení čínskej ekonomiky. K tomu sa pridáva hrozba tvrdého brexitu, ktorá sa neustále približuje a talianska ekonomika, ktorá sa ako prvá v rámci EÚ dostala do technickej recesie. Všetky tieto faktory nahrávajú v prospech rastu zlata aj v tomto roku.





Do komodity počas minulého roku aj kvôli hrozbe blížiacej sa recesie vo veľkom investovali centrálne banky napríklad v Rusku, Turecku alebo Maďarsku, ktoré celkovo zvýšili svoje zlaté rezervy o 651,5 tony. Predstavuje to medziročný nárast o 74 percent, pričom celkovo nakúpili najviac zlata od konca obdobia zlatého štandardu. Podľa odhadov expertov by tento rok mohli nakúpiť až ďalších 600 ton. Chcú sa tak chrániť pred možnými rizikami spojenými s príchodom recesie, aj prípadnej hrozby krízy a znížiť svoju závislosť na hodnote eura.

Globálny dopyt po zlate, ktorý zahŕňa celkový nákup fyzického zlata v podobe mincí a odliatkov (vrátane centrálnych bánk) v minulom roku podľa Svetovej rady pre zlato stúpol o 4 percentá na 4 345,1 ton.

S rastúcou cenou zlata je jasné, že investori diverzifikujú možné vznikajúce riziko a stabilizujú svoje portfólio. Rast akciových trhov v posledných dňoch síce spôsobil, že cena zlata mierne klesla, no po poslednej korekcii opäť stúpla a pohybuje sa na úrovni pod 1330 USD za uncu. Navyše, svedkom mierneho oslabenia ceny zlata sme boli v posledných mesiacoch už viackrát, pričom z dlhodobého hľadiska fundament stále nahráva v prospech rastu tejto komodity. Vývoj situácie na kapitálových trhoch v najbližších týždňoch - kedy skončí prechodné obdobie určené na rokovania medzi USA a Čínou ako aj definitívna podoba brexitu - môžu byť hnacím motorom, ktoré by mohli cenu zlata potlačiť na nové maximá.

Pokiaľ máte záujem o obchodovanie vo svete komodít, xPartners ponúka možnosť investovať nielen do zlata, ale napríklad aj ropy, striebra alebo iných drahých kovov či rôznych potravinových komodít, a to prostredníctvom ich derivátov. Na druhú stranu berte do úvahy, že obchodovanie je rizikové a vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Autorom je Olívia Lacenová, hlavní analytik xPartners

