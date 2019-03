Kraft Heinz: Firma, na ktorú doplatil aj Buffett

Zdroj: HOR

Foto: SITA/AP

dnes 0:14 -

Po zverejnení tlačovej správy o odpisoch a opravných položkách na hodnotu značiek Kraft a Oscar Mayer v hodnote 15,4 miliardy USD sa hodnota akcií konglomerátu Kraft Heinz prepadla o tretinu svojej predošlej ceny a trhová kapitalizácia spoločnosti sa prepadla na 41,7 miliardy USD. Investorská verejnosť sa okamžite začala pýtať, či stratégia uplatňovaná brazílskou investičnou firmou 3G Capital v Kraft Heinz bola tá správna. Finančné opatrenia, redukcia nákladov, prepúšťanie sú tradične uplatňovaným postupom ľudí okolo Jorge Lehmana v každej firme, ktorú kúpili.







V prípade Kraftu to však nemusí stačiť, pretože trh sa mení a firma ako Kraft Heinz sa mu musí tiež prispôsobiť. Nie len dopyt zákazníkov po zdravších potravinách, čerstvejších produktoch a zdraviu prospešných výrobkoch, ale aj tlak konkurencie sú faktormi, ktoré zrejme viedli k zníženiu Goodwillu niektorých značiek v portfóliu Kraftu. Online predajcovia, ale aj tradičné kamenné reťazce na trh uvádzajú vlastné private label značky, ktoré svojou kvalitou zrejme dokázali presvedčiť spotrebiteľov, ktorí menej kupujú značkové a aj drahšie výrobky ako kečupy Heinz, či nátierky Philadephia.



Uťahovanie opaskov v réžii 3G Capital v Kraft Heinze prinieslo ročné úspory nákladov viac ako 1,6 miliardy dolárov. Pri ročných tržbách nad 26 miliárd USD je to významné zníženie nákladov. Novinári sa však dnes pýtajú, či pre všetky tieto úspory manažment nezabudol na investície, na modernizáciu a inováciu výrobkov?





Bernardo Hees, CEO spoločnosti obhajuje prístup 3G Capital a vidí veľký potenciál na rozvoj firmy v budúcnosti. Trhová hodnota Kraft Heinz klesla zo dňa na deň o 16 miliárd USD a 3G Capital bola týmto poklesom zasiahnutá asi najviac. Buffettov Berkshire Hathaway je asi druhým v poradí, kto zakrvácal, no Buffett aj naďalej o brazílskych investoroch z 3G Capital hovorí ako o úžasných manažéroch.



Keď v roku 2015 Brazílčania dotlačili Kraft a Heinz k fúzii v hodnote 45 miliárd USD bol to majstrovský kúsok a vznikla tak 5. najväčšia potravinárska firma na svete. Brazílčania majú okrem Kraft Heinz ďalšie 2 želiezka v ohni. Jedným je pivovarský obor Anheuser-Busch InBev, ktorý je výsledkom ich akvizícií v Brazílii, Belgicku a USA. Hodnota akcií však v roku 2018 aj v prípade Anheuser-Busch InBev poklesla o 30%.







Treťou investíciou v potravinárskom sektore je reštauračná frančízová spoločnosť Restaurant Brands International, ktorá zastrešuje napríklad aj Burger King. 3G Capital je tak pomerne významne vystavená faktorom na potravinárskom trhu, náladám spotrebiteľov a v neposlednom rade klimatickým zmenám.

Aby zlých správ nebolo málo, americká komisia pre cenné papiere SEC ohlásila previerku účtovných dokladov v Kraft Heinz kvôli síce drobnému, no podozrivému účtovaniu nákladov vo výške 25 miliónov dolárov. Tie podľa SEC mali byť rozpúšťané kvartálne a nie jednorazovo vo štvrtom štvrťroku.

Bude zaujímavé pozorovať, či odpis goodwill v hodnhote 15,4 miliardy USD bude impulzom na inovácie a produktové zmeny. Metódy Zero Base Budgeting (ZBB), ktorú Lehmanovci v každej nimi odkúpenej firme uplatňujú znamená, že každý kvartál sa všetky nákladové položky nastavia na hodnotu nula. Neberie sa do úvahy, aké boli náklady vysoké v predošlom období, no každá položka sa musí obhájiť nanovo. Ak napríklad dopravné náklady v minulom štvrťroku boli 200 miliónov USD a prepravné spoločnosti očakávajú úpravu cien o infláciu, či o nárast ceny pohonných hmôt, podľa metódy ZBB sa rokuje o tejto položke od hodnoty nula. Rozpočet sa tak prispôsobuje dopytu a aktuálnej situácii na trhu. Otázka znie, či to je ten univerzálny všeliek.





Ťažkosti v Kraft Heinz však možno súvisia aj s osobou CEO Bernarda Heesa, ktorý má síce dobrý historický záznam predošlých projektov 3G Capital, no jeho názory sú niekedy odlišné od hlavného prúdu. Hees sa v minulosti vyjadril, že potravinárske spoločnosti nemajú byť tými, ktoré prinášajú spotrebiteľom zdravšie trendy vo výžive. Ich úlohou je podľa Heesa priniesť kupujúcemu viaceré alternatívy a spotrebiteľ sa má sám rozhodnúť, ktorý výrobok si kúpi. Je možné, že spotrebitelia sa rozhodli pre zdravšie výrobky a prestali z pultov predajní kupovať makaróny so syrom od Heinzu a obrátili sa smerom ku konkurentom.

Potravinársky gigant snaží sa dať dohromady hotovostné prostriedky, ktoré by mohol použiť na splátku dlhodobého dlhu skoro 31 miliárd USD, zatiaľ čo pred rokom bol dlh 28,3 miliardy dolárov. To zodpovedá pákovému pomeru na úrovni 4,4-násobku očisteného zisku firmy za minulý rok. Navyše zníženie ziskov, ktoré Kraft Heinz očakáva pre tento rok, by zvýšili hodnotu pákového pomeru na 4,8-násobok. Keď firmu prevzal 3G Capital, vystrelilo využívanie úverov firmou Heinz ku koncu roka 2014 až na 4,8 -násobok ziskov. Kraft bol v tom čase na iba 2,8-násobku.



Pákový pomer chce firma znížiť na 3 %, ale podľa JPMorgan však nato ešte niekoľko rokov nedokáže vytvárať dosť hotovosti. Aj keby sa je podarilo počas ďalších dvoch rokov splatiť skoro 3 miliardy dlhu, znížil by sa pákový pomer do konca roka 2020 len na 4,1-násobok, tvrdí JPMorgan. Chýbali by ale peniaze, ktoré by bolo potrebné vložiť do upadajúcich značiek.

Jedným z korkov na vylepšenie súvahy je aj zníženie dividendy o 36 %. Firma by dokázala vďaka tomu ušetriť viac ako miliardu dolárov ročne. Keby jej biznis ďalej upadal, znížila by ratingová spoločnosť S & P Global Ratings firme úverový rating. Ten je so známkou BBB iba dva stupne od neinvestičnej, podradnej kategórie. S&P Global Ratings tvrdí, že rating by znížila aj vtedy, keby sa nedarilo zlepšovať úverové pomery a keby pokračujúce vyšetrovanie SEC odkrylo ďalšie problémy.