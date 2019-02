Tweet Trumpa : Ropa už nemôže byť drahšia, svet by to nezvládol

Zdroj: CCN

Foto: SITA/AP

dnes 11:31 -

Hoci je pravdou, že ceny ropy sú na trojmesačných maximách, to že sú príliš vysoké, je len názor Donalda Trumpa. A označenie sveta "krehkým" a naznačenie, že ropa by mala byť drahšia, je len dôkazom nakoľko ide o alarmujúci príbeh, informuje CCN.







Trumpov príliš dramatický tweet dobre zapadá do správy Goldman Sachs, kde analytici predpovedajú, že Brent sa bude do konca roka predávať za viac než 75 dolárov za barel. Ale snažiť sa vyvolať paniku kvôli súčasným cenám ropy je len výkrik do tmy, pútanie pozornosti od prezidenta, ktorý zapadá skôr do mediálneho sveta než by sme ho mali považovať za svetového vyjednávača. Správa Goldman Sachs totiť zároveň uviedla, že obchodný rozsah 70 až 75 USD za barel bude len dočasný. "Zatiaľ čo ceny by sa mohli ľahko dostať na obchodný rozsah 70 až 75 dolárov za barel, veríme, že takéto prostredie bude pravdepodobne len letmé."







Ceny ropy sú určené ponukou a dopytom, takže nie sú "príliš vysoké", ako to píše Donald Trump. Sú na úrovni, ktorá odráža ponuku a dopyt. Ceny ropy sú vyššie kvôli nedobrovoľnému obmedzeniu ponuky zo sociálne a politicky nestabilnej Líbye a Nigérie. V Líbyi Národná ropná spoločnosť odmieta spustiť produkciu v ropnom poli Sharara, najväčšom v tejto severoafrickej krajine. Zariadenia nedávno prevzala líbyjská skupina milícií a podľa predsedu ropnej spoločnosti "spáchala násilné a terorizujúce činy proti pracovníkom". V Nigérii prebiehajú sporné voľby, ktoré tlmia ropnú produkciu krajiny.



Západné vojenské zásahy destabilizovali obe krajiny. Líbya a Nigéria sú prešľapom Obamu aj Clintona. Výsledkom bol nárast násilných občianskych nepokojov, bojujúcich frakcií a záplavy nových teroristických náborov, školení a plánovania v mocenskom vákuu. Takže predchádzajúca administratíva a obe významné politické strany vo Washingtone nesú svoj podiel viny za 300 000 barelov denne, ktoré dnes z ropných polí Sharara chýbajú.



Ale ceny ropy sú tiež vyššie, ako by inak boli, aj v dôsledku geopolitických intervencií Donalda Trumpa ako prezidenta Spojených štátov. Biely dom uvalil embargo na venezuelskú ropu minulý mesiac. Podľa prieskumu Goldman Sachs toto narušenie dodávok ropy vďaka Trumpovmu embargu pravdepodobne v najbližších mesiacoch dosiahne až 300 000 barelov denne ak sa neprijme žiadne politické riešenie. Ak to prepočítame cenou košíka OPEC, čo je 66 dolárov za barel, vychádza to na 6,8 miliardy dolárov ročne z ropy, ktorú nechal Donald Trump uviaznuť vo Venezuele.

Takže ak je svet naozaj taký „krehký“, že nemôže akceptovať vyššie ceny ropy, potom namiesto toho, aby OPEC zostal pokojný a ceny znížil, by sa Donald Trump mal prestať starať o Venezuelu.