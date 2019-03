Odmietnutie Bezosa: Takto sa biznis nerobí!

Zdroj: HOR

Šéfovia Amazonu mali sedieť na vrchole jedného z najzaujímavejších nových mrakodrapov pozdĺž rieky East River. "Po mnohých úvahách a rozhodnutiach sme sa rozhodli nepokračovať v plánoch postaviť centrálu pre Amazon v Long Island City, Queens," oznámila spoločnosť Amazon na firemnom blogu. "Sme sklamaní, že sme dospeli k tomuto záveru." Bezos a kolegovia spolu s guvernérom New Yorku Andrewom Cuomom a primátorom New Yorku Billom Blasiem, hlavným podporovateľom dohody, sa teraz môžu zamýšľať nad tým, prečo sa jeden z najvýznamnejších obchodov nepodaril. Vinníkov môže byť niekoľko.



Amazon sa od ohlásenia svojho výberu v New Yorku stal terčom kritiky: Zdvihla sa masívna vlna protivníkov z radov lokálnych aktivistov aj politikov. Kritici sa obávali, že umiestnením kancelárií Amazonu do oblasti Queens by sa v okolí zvýšil počet bezdomovcov, vzrástli ceny bývania, vznikli by zrejme problémy s dopravou a parkovaním. Spoločnosť Amazon mala v Queense preinvestovať 2.5 miliardy USD, po 14. februári je však jasné, že tento balík nepristane v New Yorku.





Reakcie politikov sú rôzne. Jedna časť hovorí, že “presadiť sa v New Yorku je ťažké a Amazon to proste nedal”. Podľa prieskumu, ktorý si robil Amazon, malo vybudovanie nového centra podporu 70 % obyvateľov mesta, 30 % si skôr myslelo, že by sa tento zámer nemal realizovať. Druhá časť politikov odkazuje odporcom, že New York sa mohol stať technologickým mestom a mohla sa znížiť dominancia odvetví ako realitný biznis a Wall Street.



Mesto prišlo o 25 000 nových pracovných miest, ktoré podľa vyjadrení Amazonu zrejme rozptýlia medzi Seattle a druhú centrálu, ktorá sa má postaviť v štáte Virginia. Guvernér Cuomo otvorene kritizoval poslankyňu snemovne Ocasio-Cortezovú, ktorá sa vo veľkej miere stavala proti investičnému zámeru firmy v New Yorku. Problematické v jej očiach boli prisľúbené stimuly zo strany mesta, na ktoré, podľa jej názoru, firma s miliardovou hodnotou nemala vôbec nárok. Argumentovala, že daňové úľavy od mesta v čase, keď je poddimenzovaná sieť metra a infraštruktúra zaostáva za tempom rozvoja v oblasti celého New Yorku sú skutočne nemiestne.







Tieto daňové úľavy mali dosiahnuť až 3 miliardy dolárov a keď sa začali v decembri 2018 množiť protestné akcie Newyorčanov proti internetovému obrovi, pokúsila sa firma o protiofenzívu. Oslovila obyvateľov Queensu s letákmi, kde opisovali ako hodlajú podporiť lokálne malé firmy, ako budú môcť ľudia v okolí pracovať v Amazone a čo sú sekundárne efekty pre komunitu v okolí nového centra. Amazon chcel finančne podporiť školy a vzdelávacie inštitúcie v Queense, s cieľom zlepšiť kvalitu vyučovania. Pre 130 škôl mala firma pripravenú ponuku na zlepšenie osnov a zameranie na výskum spotrebiteľských vied. Mestskí poslanci za Queens však boli aj naďalej nespokojní, Amazonu odkázali, že ich letáčiky nefungujú a vzhľadom na rastúci odpor obyvateľov by bolo lepšie ak by letáky prestali posielať a radšej šetrili lesy.





Mnohí oponenti snáď dúfali, že protestmi a odporom prinútia Amazon zvýšiť svoju ponuku, snáď aj odstúpiť od časti požiadaviek na daňové prázdniny. Po 14. februári však zostali zaskočení, keď Amazon jednoducho povedal nie a výstavba v New Yorku sa neuskutoční. Zástupkyňa odborovej organizácie maloobchodu C. Connorsová rozhodnutie Amazonu okomentovala nasledovne: “Namiesto toho, aby firma riešila problémy, ktoré obyvatelia menovali, odkázala nám, že buď to spravíte podľa nášho scenára, alebo nič nebude. Takto sa poctivý biznis v New Yorku nerobí.”





Objavili sa však aj reakcie, ktoré vyjadrili obavy o budúci imidž New Yorku ako miesta na podnikanie. Predstavitelia komory architektov mesta New York položili na sociálnej sieti otázku: ”ak sme odplašili takúto investíciu, ktorá sa neopakuje dva krát za jednu generáciu, tak kto k nám ešte vôbec príde podnikať? Amazon chcel priniesť desaťtisíce pracovných miest pre strednú vrstvu, ktoré by spotrebou a daňami platenými v našom meste predsa len podporili rozpočet a potrebné modernizácie v infraštruktúre.”





Je ťažké dnes rozsúdiť strany za a proti, ktorá z nich mala pravdu a kto príliš tlačil na pílu. Jedno je jasné, Jeff Bezos a jeho firma sa pozerá skutočne ďalej než len do nasledujúceho roka. Ich dlhodobá vízia sa zatiaľ vždy preukázala ako správna a stiahnutie sa z územia New Yorku je skôr prehrou pre oblasť Queensu. Je paradoxné, že správu o rozchode a ukončení vzťahu Amazon Newyorčanom poslal na sviatok svätého Valentína, to bolo od Bezosa obzvlášť kruté.