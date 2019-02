Nová primátorka si želá cestu k R2 a investora v priemyselnom parku

dnes 15:46 -

Okresnému mestu Poltár, ktoré sa nachádza na území regiónu charakterizovanom ako zaostalý, by veľmi pomohlo vybudovanie novej komunikácie - napojenia na pripravovanú rýchlostnú komunikáciu R2 medzi Lučencom a Rimavskou Sobotou. Vznikol by tak bezproblémový prístup do tamojšieho priemyselného parku, ktorý dodnes zíva prázdnotou.

"Na to, aby sme sa dostali aspoň na úroveň iných regiónov v Banskobystrickom kraji, potrebovali by sme reálnu pomoc od našej vlády," povedala TASR nová primátorka mesta Martina Brisudová.

Potrebné sú najmä financie na novú cestu a aj na podporu konkrétneho väčšieho investora, ktorý by výraznejšie znížil stále viac ako 10-percentnú nezamestnanosť v meste. Dnes je totiž najväčším zamestnávateľom v Poltári tamojší mestský úrad, kde aktuálne pracuje 92 ľudí.

Aj keď je aktuálne nezamestnanosť v meste vykazovaná na úrovni "len" niečo vyše desať percent, v skutočnosti je podľa Brisudovej vyššia a v okresnom meste z asi 5600 obyvateľmi je reálne bez práce 700 až 800 ľudí. "Nám by výrazne pomohol aj investor, ktorý by mestu priniesol aspoň 250 pracovných miest," pripomenula.