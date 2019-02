Odborári a zamestnávatelia kritizujú Smer za vyjadrenia k budúcoročnej minimálnej mzde

dnes 13:31 -

Viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová nesúhlasí s tým, aby do rokovaní odborárov a zamestnávateľov o výške minimálnej mzdy na rok 2020 vstupovali politici. Uviedla to po pondelkovom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR. "Viem si predstaviť, že jednotlivé politické elity prezentujú svoje predstavy o minimálnej mzde, respektíve o dôvodoch zvyšovania alebo nezvyšovania minimálnej mzdy, ale akékoľvek prezentácie konkrétnych súm považujeme v tejto chvíli za nešťastné," zdôraznila.

Odborári pritom podľa nej požadujú, aby sa Slovensko čo najskôr priblížilo k výške minimálnej mzdy na úrovni 60 % priemernej mzdy v hospodárstve. "Takým spôsobom budeme komunikovať aj konkrétnu sumu, ktorú predložíme našim sociálnym partnerom, čiže zamestnávateľom," informovala.

Výkonný sekretár Republikovej únie zamestnávateľov Peter Molnár zdôraznil, že výška minimálnej mzdy by mala byť predpovedateľná. "My chceme, aby zamestnanci dostali čo najvyššiu čistú mzdu, aby štát nebenefitoval z takéhoto zvyšovania," tvrdí. Upozornil na to, že minimálnu mzdu na úrovni 60 % priemernej mzdy nemá žiadna členská krajina Európskej únie.

Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) Rastislav Machunka uviedol, že najnižšie zárobky by nemali byť politickou témou a mali by sa naviazať na nejaký ekonomický vzorec, ako napríklad na rast produktivity práce, priemernej mzdy, či na infláciu. "Nie je dobré, ak sa nám politici vopred vyjadrujú, pretože potom to oberá o možnosť rokovať, keď vieme, aký má byť výsledok," zdôraznil Machunka. Vyjadrenia poslanca NR SR Erika Tomáša k zvyšovaniu minimálnej mzdy preto považuje za "veľmi nešťastné":

Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter zdôraznil, že akékoľvek čísla o budúcoročnej výške minimálnej mzdy mna Slovensku sú predčasné. Minulý týždeň v stredu hovoril o rapídnom zvýšení najnižších hrubých zárobkov. "Za tým si stojím, ale v tejto chvíli je priestor pre sociálnych partnerov, aby si sadli a vyjednávali," povedal. Upozornil na to, že zvýšenie minimálnej mzdy musí byť prerokované aj s Ministerstvom financií SR. "Ak priamo za minimálnu mzdu robí na Slovensku 151 tisíc zamestnancov, takmer 30 tisíc je verejná a štátna služba, to sú bezprostredné dopady aj na rozpočet štátu, respektíve samospráv," tvrdí. Ako ďalej povedal, ak sa zástupcovia zamestnancov s odborármi dohodnú, štát to bude akceptovať.

K tomu, že poslanec NR SR za Smer-SD Erik Tomáš hovorí o zvýšení minimálnej mzdy z 520 eur na 600 eur, minister Richter uviedol, že od tohto vyjadrenia sa nedištancuje. "Je to objektívna právomoc vládnej strany, ktorá nominovala ministra na tento post, aby sa k tejto otázke vyjadrila, a ona sa vyjadrila," povedal. Sumu 600 eur však nepovažuje pre sociálnych partnerov za záväznú pri rokovaniach o budúcoročnej výške najnižších zárobkov.