Národný vodný dopravca by mohol začať fungovať do dva a pol roka, očakáva Érsek

Národný vodný dopravca na Dunaji by mohol začať fungovať v skúšobnej prevádzke na trase Šamorín - Bratislava približne do dvoch rokov až dva a pol roka. Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek (Most-Híd) o tom informoval v pondelok po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR s tým, že bude potrebné zmeniť zákon, keďže pôjde o dopravu vo verejnom záujme.

"Predpokladám, že ak sa to spraví z európskych financií, štát bude musieť na lístky niečo doplácať," povedal Érsek. Určite však podľa jeho slov nebude navrhovať, aby lodná doprava bola zadarmo. V súvislosti s predpokladanou stratovou prevádzkou vodnej dopravy vo verejnom záujme minister dopravy povedal, že potom by mohli byť zrušené aj vlaky a prímestské autobusy, ktoré objednávajú štát, resp. samosprávne kraje.

"Je tu rieka, ktorá nie je využitá, mala by byť využitá. Európska únia to podporuje, lebo to bude ekologická doprava," uviedol Érsek. "Využitie Dunaja na to dáva priestor, škoda, že netečie aj iným smerom, aby sme mohli dopravu potiahnuť aj z iných smerov do Bratislavy," dodal Érsek. Treba podľa neho využiť túto možnosť, ktorá sa dá financovať z európskych zdrojov.

Informáciu Ministerstva dopravy a výstavby SR o príprave podmienok pre zriadenie národného dopravcu vo vnútrozemskej vodnej doprave v podmienkach SR, ktorú v pondelok prerokovala tripartita, vzala vláda na vedomie už 23. januára. Rezort dopravy má na základe štúdie začať prípravu legislatívneho návrhu na zavedenie služby vo verejnom záujme pre osobnú lodnú dopravu. Jej prevádzkou na Dunaji by mala byť poverená spoločnosť primárne na trase Šamorín – Bratislava.

Odporúča sa realizovať variant počitajúci s poverením existujúceho podniku zabezpečením tejto funkcie s nákupom výkonov vo verejnom záujme, aj keď je spojený so záporným hospodárskym výsledkom a odkázaný na verejné dotácie. Odhad nákladov je zhruba 4,8 mil. eur ročne pri pohone plavidiel na motorovú naftu, v prípade dieselelektrického pohonu 3,6 mil. eur. Predpokladaná strata by bola 4 mil. eur ročne pri vyššej hladine nákladov, resp. 2,9 mil. eur pri nižších nákladoch. Ďalšími variantmi sú nezriaďovanie národného dopravcu žiadnou formou a zriadenie národného dopravcu založením nového podniku.

Združenie pre miestnu dopravu po Dunaji Pro Danubia so sídlom v Hamuliakove pripravuje projekt pravidelnej osobnej vodnej dopravy po Dunaji - Dunajbus na území Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja. Vodná preprava je plánovaná na trase medzi mestskou časťou Bratislava-Devín a Vojkou nad Dunajom v dĺžke zhruba 50 kilometrov, bude spájať jednotlivé obce a mestské časti hlavného mesta. Projekt je v súčasnosti v štádiu posudzovania vplyvov na životné prostredie.