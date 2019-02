Otec reaganomiky: Opustite trh a svoje peniaze radšej držte v hotovosti

Zdroj: marketwatch

72-ročný politik a obchodník, ktorý bol v roku 1980 šéfom amerického Úradu pre riadenie a rozpočet pod prezidentom Ronaldom Reaganom, pre Fox Business povedal, že investori by sa mali stiahnuť z trhu a radšej zvoliť bezpečnosť štátnych pokladničných poukážok a hotovosti.

Stockman tentoraz varoval, že koniec politiky lacných peňazí zo strany Fedu by ho v konečnom dôsledku ospravedlnil z vytvárania dlhu, ktorý dnes dosahuje bilióny dolárov. Na otázku, do čoho by on sám investoval odpovedal: "Myslím, že by som sa stiahol z trhu. Z trhu dlhopismi, burzy cenných papierov. Pre svoje peniaze by som volil hotovosť, alebo by som ich vložil do štátnych pokladničných poukážok. Čakajme kolaps, pretože ten príde." Stockman je takto negatívne nastavený dlhodobo, ale jeho predpovede sa ešte nenaplnili. Jeho názory ale vďaka korkom Bieleho domu a tvorcom fiškálnej politiky sa pri výhľade na trh a ekonomiku len ťažko dajú ignorovať. Komentár Stockmana je stredobodom pozornosti aj z dôvodu, že účastníci trhu sa stále viac obávajú spomalenie hospodárskeho rastu mimo USA, čo v by sa nakoniec odrazilo aj na amerických trhoch.





Doteraz však americký trh rástol, na vyššiu úroveň sa dostal po tom, čo sa koncom roka 2018 objavila korekcia. Vyvrcholilo to na Štedrý deň, ale napríklad Dow Jones Industrial Average odvtedy vzrástol o 19,4 %, pričom v piatok prekročil psychologicky významnú úroveň 26 000 bodov. Alebo index S & P 500 si pripísal 19,5 %, Nasdaq Composite Index vzrástol o 22,4 % a index Russell 2000 s nízkou kapitalizáciou si polepšil o viac ako 25 %, podľa údajov FactSet.

Na druhej strane ale treba pripomenúť, že veľká časť tohto zisku bola podporená Fedom, ktorý naznačil, že pravdepodobne spomalí zníženie svojej súvahy o 4 bilióny dolárov už v tomto roku. Prejavil ochotu čakať, kým sa zvýšia náklady na prijaté úvery. Oba tieto plány sú zdrojom napätia pre trhy. Avšak Stockman tvrdí, že dni lacných peňazí nemôžu trvať naveky a bude to mať dôsledky pre všetkých. Argumentuje, že Fed jedného dňa bude musieť normalizovať svoju politiku. "Mali by sme s na to pripraviť. Už 30 rokov Fed financuje dlh, skupovaním dlhopisov. Keď nastúpil Greenspan, bilancia Fedu dosiahla 200 miliárd dolárov, na vrchole to bolo 4,5 bilióna dolárov," povedal, odvolávajúc sa na bývalého šéfa Fedu Alana Greenspana. "Musíme sa prebudiť. Sme v desiatom roku najdlhšej expanzie podnikania v histórii. Zvyšujeme deficit vo veľmi zlom čase. Hovorí sa, že v tomto roku to bude ďalších 900 miliárd dolárov, celkový dlh tak narastie do výšky 1,2 bilióna dolárov, kým Fed začne so zmenšovaním svojej súvahy."