Čínske akcie vzrástli takmer o 6 % po tom, čo Trump odložil termín zvyšovania ciel

Zdroj: marketwatch

Foto:TASR/AP

dnes 10:26 -

Shanghai Composite Index SHCOMP i pripísal 5,6 %, očakáva najlepšie jednodňové percentuálne zvýšenie od júna 2015, podľa FactSet Research. Shenzhen Composite vyskočil o 5,4 %, tokijský Nikkei si pripísal 0,5 %, Hong Kong Hang Seng HSI rástol o 0,4 % a taiwanský Y9999 + 0, 7%.

Trump v nedeľu neoznámil žiadne podrobnosti, ale povedal, že rozhovory medzi USA a Čínou vo Washingtone dosiahli "podstatný pokrok". Povedal, že odloží termín vypísaný na 1. marca na zvýšenie 10 % cla na 25 % pre čínsky dovoz vo výške 200 miliárd dolárov. Žiaden nový dátum ale nepadol.

"S potešením chcem oznámiť, že USA urobili v obchodných rokovaniach s Čínou výrazný pokrok vo významných štrukturálnych otázkach, vrátane ochrany duševného vlastníctva, transferu technológií, poľnohospodárstva, služieb, meny a iných," uviedol Trump na Twitteri.







Obchodná vojna by narušila globálny obchod a mala by dopad na hospodársky rast, ktorý dnes vykazuje príznaky spomalenia. Trumpovo oznámenie by malo uistiť finančné trhy, ale zisky akcií môžu byť obmedzené, pretože investori už očakávali takýto krok, uviedli analytici. "Najnovšie správy nemusia ponúknuť výrazný náskok na začiatku týždňa," povedal Tai Hui z JP Morgan Asset Management pre marketwatch. "Napriek tomu pomáha podporiť pozitívny sentiment investorov." Investori považujú februárové americké výrobné ukazovatele, ktoré vyšli tento týždeň, za príznak ďalšieho spomalenia globálnej aktivity.

Dve najväčšie ekonomiky sveta zvýšili sadzby cla na dovoz tovaru vo výške miliárd dolárov. Je to výsledok boji proti sťažnostiam v USA, že Peking kradne technológie. Washington chce, aby sa znížil prebytok Číny v obchodovaní so Spojenými štátmi a aby Čína stiahla svoje plány na vytvorenie globálneho konkurenta v oblasti robotiky a iných technológií. Európa, Japonsko a ďalší obchodní partneri odmietajú americký postoj, ktorý porušuje práva Pekingu na poli voľného obchodu.