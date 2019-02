Čína sa vraj zaviazala kúpiť americké tovary za sumu do 1,2 bilióna USD

dnes 12:46 -

USA a Čína diskutujú o schôdzke prezidentov Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga, ktorá by sa mala uskutočniť koncom marca na Floride. Informovala o tom na svojom internetovom portáli americká televízna stanica CNBC s odvolaním sa na zdroje oboznámené s problematikou. Zdroje CNBC zároveň potvrdili, že Čína sa zaviazala kúpiť americké tovary za sumu do 1,2 bil. USD, hoci obe strany sú stále veľmi vzdialené v problematike týkajúcej sa obvinení, že Čína núti zahraničné firmy, aby odovzdávali svoje duševné vlastníctvo.

Prezident USA a jeho čínsky partner sa v decembri stretli na summite organizácie G20 v Argentíne a ich prípadná schôdzka na Floride by bola ďalšou v období obchodnej vojny medzi oboma najväčšími svetovými ekonomikami. Americké clá na čínske tovary v hodnote 200 mld. USD sa majú zvýšiť na 25 percent z úrovne 10 percent, ak sa Washingtonu a Pekingu nepodarí do 2. marca dosiahnuť dohodu. Šéf Bieleho domu však uviedol, že 2. marec nie je "magickým dátumom", čím naznačil, že by sa lehota na rokovania mohla posunúť.

(1 EUR = 1,1325 USD)

https://www.cnbc.com/2019/02/22/trump-xi-discussing-late-march-summit-at-mar-a-lago-sources-say.html