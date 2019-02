ZSSK bude mať vlastné vzdelávacie centrum

dnes 12:31 -

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., (ZSSK) bude mať v Martine vlastné vzdelávacie centrum pre svojich súčasných a budúcich zamestnancov. Bude pripravovať odborníkov v profesiách rušňovodič, mechanik a elektromechanik, ktoré sú pre národného osobného vlakového dopravcu kľúčové. Ako ZSSK informovala, spolu so Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK) a Strednou odbornou školou dopravnou (SOŠD) Martin-Priekopa podpísali v piatok v Žiline zmluvu o nájme nehnuteľnosti pre budúce firemné centrum.

Zmluvný vzťah je dohodnutý na dvadsať rokov. ZSSK musí začať využívať predmet nájmu na vzdelávanie zamestnancov najneskôr do jedného roka od nadobudnutia účinnosti zmluvy a do desiatich rokov zrekonštruovať budovu, v ktorej firemné stredisko vznikne. Na to budú vynaložené finančné prostriedky v hodnote minimálne 550-tisíc eur vrátane dane z pridanej hodnoty. Zmluvu podpísali za ZSSK predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Filip Hlubocký, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky a informatiky Patrik Horný, ako aj predsedníčka ŽSK Erika Jurinová a riaditeľka SOŠD Jarmila Matejčíková.

"Naším cieľom je vybudovať špičkové firemné školiace stredisko vybavené modernými technológiami a účelnými zariadeniami, ktoré prinesie progres zamestnancom ZSSK a súčasne podporí výchovu a vzdelávanie žiakov v oblasti železničnej koľajovej dopravy," povedal Hlubocký. "Zmenou prístupu k odbornému vzdelávaniu svojich zamestnancov chceme zvýšiť záujem technicky zdatnej mládeže o povolanie rušňovodič, mechanik či elektromechanik, po ktorých je v našej spoločnosti permanentný dopyt," uviedol šéf ZSSK.

Stredisko bude vybavené modernými technológiami, ako sú interaktívne dotykové tabule, cvičné zariadenia pre výdaj cestovných dokladov, 2D a 3D vizualizácie prepojené na e-learningové vzdelávanie či simulátory rušňa a vozňa. "Vybudovanie vlastného vzdelávacieho strediska otvára priestor na získanie certifikátov a poverení pre edukáciu zamestnancov vlastnými lektorskými zdrojmi. Táto zmena prinesie úsporu prostriedkov vynaložených na vzdelávanie u externých dodávateľov a súčasne nám umožní flexibilnejší prístup v organizovaní a zacielení vzdelávacích aktivít," priblížil Horný.

Projekt súčasne umožní osobnejší prístup k zamestnancom. Novoprijatým pracovníkom by mal zasa priniesť individuálnu odbornú prípravu a rýchlejšie zaradenie sa do prevádzkovej praxe. ZSSK očakáva, že prví zamestnanci by sa mohli v stredisku školiť v horizonte jedného roka. Pri nábore žiakov do duálneho systému vzdelávania pre školský rok 2019/2020 by úspešní absolventi mali do hlavného pracovného pomeru v ZSSK nastúpiť v roku 2024.

Príležitosť absolvovať odbornú prípravu v školiacom stredisku ZSSK majú aj súčasní študenti tretích ročníkov stredných škôl, ktorí môžu v školskom roku 2020/2021 vstúpiť do systému duál 18+ a po absolvovaní jednoročného alebo dvojročného štúdia sa môžu stať zamestnancami. Zároveň ZSSK v súčasnosti podporuje odborný rast a pripravuje na výkon povolania študentov - budúcich kolegov - aj bez zaradenia do duálneho vzdelávania.

ZSSK sa zapojila do národného projektu duálneho vzdelávania vlani v decembri. Prvou školou zapojenou do tejto spolupráce so ZSSK je Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa.