USA a Čína obnovili rokovania o obchode na vysokej úrovni

Spojené štáty a Čína obnovili vo štvrtok vo Washingtone rozhovory o obchodných vzťahoch na vysokej úrovni. Cieľom je vyriešiť spory, ktoré znervóznili investorov a zhoršili vyhliadky vývoja svetovej ekonomiky.

Americkú stranu na rozhovoroch zastupujú obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer, minister financií Steven Mnuchin, minister obchodu Wilbur Ross, hlavný ekonomický poradca amerického prezidenta Larry Kudlow a poradca prezidenta v oblasti obchodu Peter Navarro. Čínsku delegáciu vedie čínsky vicepremiér Liou Che.

Dve najväčšie svetové ekonomiky sa do konfliktu dostali po tom, ako americký prezident Donald Trump obvinil Čínu z krádeže duševného vlastníctva amerických spoločností a nevyváženého vzájomného obchodu, ktorý je výrazne v neprospech USA.

S cieľom presadiť si ústupky Pekingu Trump uvalil vysoké dovozné clá na čínske výrobky za 250 miliárd USD (220,19 miliardy eur). Zároveň varoval, že ak do 2. marca nedosiahnu obe strany dohodu, uvalí zvýšené dovozné clá na ďalší čínsky tovar, a to v hodnote 200 miliárd USD. V súčasnosti na ne USA uplatňujú clá vo výške 10 %, v prípade nedohody by sa zvýšili na 25 %. V posledných dňoch však Trump naznačil, že v prípade pokroku v rokovaniach je ochotný termín posunúť na neskôr.