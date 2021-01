Prečo míňame viac peňazí bez toho, aby sme si to uvedomili

Zdroj: The Conversation

Foto: getty images

dnes 0:08 -

Predstavte si, že máte záujme kúpiť si mixér. Uvidíte dve možnosti, lacnejší za 89 eur s príkonom 900 wattov a päťdielnou sadou príslušenstva. Ten drahší je za 149 eur, má 1200 wattov a 12 –dielnu sadu príslušenstva. Ktorý z nich si vyberiete, závisí od určitého hodnotenia ich relatívnej hodnoty akú dostanete za svoje peniaze. Nie je však okamžite zrejmé, že drahšia možnosť je lepšia. Je o niečo menej ako 35 % výkonnejší, ale stojí takmer o 70 % viac. Má viac ako dvakrát toľko doplnkov, ale stojí to za to?

A teraz sa na dva spomenuté pozrite vo svetle tretej možnosti. Stojí 125 eur, ponúka 1000 wattov a deväť rôzneho príslušenstva. Umožňuje vám urobiť uvážený kompromis. Za 36 eur navyše oproti lacnejšej verzii získate štvordielne príslušenstvo a 100 wattov navyše. Ale ak dáte len 24 eur navyše, dostanete ďalšie tri príslušenstvá a 200 wattov navyše.







Asi takto vyzerá efekt lákadla pri ktorom spotrebitelia menia svoje preferencie medzi dvoma možnosťami, keď sú prezentované s treťou možnosťou "tzv. zabijakom", ktorá je "asymetricky dominantná". Je tiež označovaná ako "efekt atraktivity" alebo "efekt asymetrickej dominancie". Ten zabezpečí, aby bola jedna z ďalších možností oveľa atraktívnejšia, "prevládajúca" v zmysle vnímanej hodnoty (množstvo, kvalita, zvláštnosti a podobne). Tovar ani nemusí byť určený na predaj, má len presunúť spotrebiteľov od "konkurenta" smerom k "cieľu", zvyčajne k drahšiemu riešeniu.

Tento jav po prvýkrát opísali akademici Joel Huber, John Payne a Christopher Puto v príspevku prezentovanom na konferencii v roku 1981 a o rok neskôr uverejnenom v Journal of Consumer Research. Na efekt poukázali prostredníctvom experimentov, v ktorých boli účastníci vyzvaní, aby si vybrali scenáre týkajúce sa piva, áut, reštaurácií, lotérie, filmov a televízorov. Vždy si mali vybrať medzi dvoma alternatívami a až následne im bola poskytnutá možnosť tretia, teda zabijak určený na to, aby ich posunul smerom k výberu cieľa, uprednostnenie pred konkurenciou. V každom z ponúknutých oblastí, okrem žrebov, sa takto úspešne zvýšila pravdepodobnosť výberu cieľového produktu. Tieto zistenia boli z marketingového hľadiska revolučné. Spochybnili zavedené doktríny známe ako "heuristické podobnosti" a "podmienka pravidelnosti", že nový produkt odstráni podiel na trhu už existujúceho produktu a nemôže zvýšiť pravdepodobnosť, že si zákazník vyberie pôvodný výrobok.





Ako to funguje? Keď sú spotrebitelia konfrontovaní s mnohými alternatívami, často to považujú za trápenie. Viaceré behaviorálne experimenty preukázali, že väčšia zložitosť výberu zvyšuje úzkosť a bráni rozhodovaniu. V snahe znížiť túto úzkosť spotrebitelia zvyčajne zjednodušujú proces výberu len na niekoľko kritérií (napríklad cenu a množstvo) pri určovaní najlepšej hodnoty za peniaze.



Prostredníctvom manipulácie s týmito atribútmi kľúčového výberu vás dokážu nasmerovať určitým smerom, pričom máte pocit, že ide o racionálnu voľbu na základe informácií. V určitom smere je to forma "nudgingu" teda pošťuchnutia, ako to definovali Richard Thaler a Cass Sunstein. Nie vždy je ale nudging manipuláciou, navyše niektorí tvrdia, že dokonca aj manipulačný nudging môže mať svoje opodstatnenie, ak vedie k ušľachtilým cieľom. Ukázalo sa, že v sociálnom marketingu je užitočné, aby ľudia boli „dotalčení“ robiť dobré rozhodnutia, ako je šetrenie energiou či zdravšia životospráva.



Pred desiatimi rokmi hovoril behaviorálny ekonóm Dan Ariely o tom, nakoľko ho fascinuje cenotvorba The Economist a o tom, ako do testu zapojil 100 svojich študentov. V jednom scenári mali študenti možnosť výberu len predplatného na webe alebo pre tlačenú verziu za dvojnásobnú cenu. 68 % si vybralo lacnejšiu možnosť, len web. Následne dostali tretiu možnosť, predplatné pre web a tlač za rovnakú cenu ako možnosť iba pre tlač. Z takejto ponuky si vybralo lacnejšiu možnosť už len 16 %, pričom 84 % si zvolilo zrejme lepšiu, kombinovanú možnosť. V tomto druhom scenári sa voľba pre tlač stala zámerom a kombinovaná možnosť cieľ. Arielyho výsledky zaujali aj samotný The Economist, ktorý výsledky publikoval s názvom "Význam irelevantných alternatív".





Nie všetky návnady sú natoľko nápadné. V skutočnosti môže byť efekt zablokovania mimoriadne účinný aj vtedy, ak je pomerne jemný. Pozrite si cenu obľúbeného nápoja. Malé balenie (350 ml) stojí 6,10, stredné (450 ml) 7,10 a veľké (610 ml) 7,50. Ktoré by ste kúpili? Stačí ak si to v hlave prerátate a zistíte, že stredné balenie vychádza o niečo lepšie ako malé a veľké lepšie než stredné. Ale cenotvorba strednej voľby, o jedno euro viac ako malé, ale len o 40 centov menej ako veľké, má za úlohu vytvoriť asymetrický pohľad. Umožňuje vnímať najväčšie balenie ako najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze. Teraz sa už len stačí rozhodnúť, či išlo o rozumnú voľbu, alebo ste boli zmanipulovaní, aby ste utratili viac za také množstvo nápoja, aké ste v podstate ani nepotrebovali.