EK by mala do konca marca pozastaviť účinky zákona o odvode reťazcov

dnes 11:16 -

"Podľa informácií, ktoré ja mám, do konca marca by Európska komisia mala vydať predbežné opatrenie na pozastavenie účinnosti tohto zákona," priblížil Konštiak.



Poslanci Národnej rady SR prelomili 13. decembra 2018 pri zákone o osobitnom odvode pre obchodné reťazce veto prezidenta SR Andreja Kisku a schválili ho v pôvodnom znení. Na Slovensku tak od 1. januára 2019 platí odvod pre reťazce vo výške 2,5 % z ich čistého obratu.



Návrh zákona o osobitnom odvode pre obchodné reťazce pripravili poslanci koaličnej SNS. Podľa predkladateľov je totiž v záujme spravodlivejšieho prerozdelenia potrebné vytvoriť nové mechanizmy na podporu domáceho poľnohospodárstva a potravinárstva. Potrebné je podľa nich financovať najmä odbyt poľnohospodárskych produktov a výrobkov, analýzy, prieskumy, výstavy a prezentácie súvisiace s odbytom poľnohospodárskych produktov a výrobkov. Slúžiť na to má práve osobitný odvod.



Osobitný odvod sa pritom nebude vzťahovať na malé a stredné podniky, obchodné aliancie či prevádzky nachádzajúce sa v okresoch, ktoré spadajú pod zákon o tzv. najmenej rozvinutých okresoch.