Pri zvýšení minimálnej mzdy na 600 eur by sa nedala uplatniť úľava na zdravotné odvody, upozorňuje RRZ

dnes 11:16 -

Ak by sa minimálna mzda na rok 2020 zvýšila zo súčasných 520 eur na 600 eur, ľudia zarábajúci minimálnu mzdu by si nemohli znížiť zdravotné odvody o odvodovú odpočítateľnú položku (OOP). Na sociálnej sieti na to upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). "Pozitívny efekt odvodovej odpočítateľnej položky na zdravotné odvody pre ľudí s minimálnou mzdou vyprchá podobne, ako skončil pozitívny vplyv zamestnaneckej prémie na zaplatené dane v roku 2014," uviedla rozpočtová rada.

Ako ďalej upozorňuje RRZ, podiel zaplatených daní a odvodov pri minimálnej mzde 600 eur by bol 19,2 %, čo je o 2 percentuálne body viac ako v tomto roku. Dôvodom tohto výrazného rastu daňového zaťaženia minimálnej mzdy je podľa rozpočtovej rady pomalý rast nezdaniteľnej časti základu dane ako aj to, že by si ľudia s minimálnou mzdou už nemohli uplatniť ani časť OOP na zdravotné odvody.

Odvodovú odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie zaviedla predchádzajúca vláda Roberta Fica od 1. januára 2015. Jej zámerom bolo znížiť odvodové zaťaženie slabo zarábajúcich zamestnancov. Ide o položku v maximálnej možnej výške 380 eur, ktorá klesá dvojnásobne rýchlo, ako rastie hrubá mzda zamestnanca nad sumu 380 eur. V súčasnosti sa uplatňuje na vymeriavací základ zamestnanca pri hrubej mzde do výšky 570 eur. Pri hrubej mzde nad 570 eur je táto položka nulová.

Vývoj ekonomiky na Slovensku a reálna potreba zvyšovania miezd podľa ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera velí k tomu, aby sa v budúcom roku minimálna mzda na Slovensku rapídne zvýšila. Ku konkrétnej výške minimálnej mzdy sa však odmietol vyjadriť. "Rešpektujem právo sociálnych partnerov, zamestnávateľov a zamestnancov, teda odborárov, ktorí zo zákona majú priestor do polky júla sa dohodnúť," povedal minister na stredajšej tlačovej besede.

Ako ďalej uviedol, na minulotýdňovom predsedníctve tripartity sociálni partneri vyjadrili v tomto roku na rozdiel od vlaňajška záujem "si sadnúť a hľadať nejaký prienik a dohodu". Ak by sa podľa neho zamestnávatelia s odborármi dohodli na sume minimálnej mzdy na rok 2020, vláda to bude rešpektovať. Ak sa tak však nestane, návrh na zvýšenie minimálnej mzdy na budúci rok predloží ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Strana Smer-SD plánuje navrhnúť dve nové opatrenia v sociálnej oblasti. Ako ďalej v sobotnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy uviedol poslanec Erik Tomáš, prvým je zvýšenie minimálnej mzdy. "Sme vo finálnej etape rokovaní, ktorých výsledkom má byť, že ponúkneme sociálnym partnerom, že minimálna mzda na budúci rok dosiahne úroveň 600 eur,“ povedal Tomáš s tým, že pôjde o 60 percent priemernej mzdy, ako to požaduje Medzinárodná organizácia práce. Druhým opatrením podľa Tomáša má byť, že dvojnásobný vianočný príspevok sa má transformovať na trinásty dôchodok.