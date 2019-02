Len veľmi málo Slovákov nepoužíva na nákupy hotovosť

dnes 12:46 -

Na Slovensku v súčasnosti používa platobnú kartu, či už pravidelne alebo sporadicky, približne 76 % populácie. Podiel tých, ktorí počas bežného týždňa nepoužívajú hotovosť na bežné nákupy a zároveň nepotrebujú nosiť so sebou hotovosť, je približne 3 % populácie Slovenska. Vyplynulo to z prieskumu spoločnosti Go4insight.

Žiadne formy elektronického platenia nevyužíva približne 31 %. Najväčšia časť, 44 % populácie, platí za svoje nákupy niekedy hotovosťou a niekedy inak. Takmer vôbec hotovosť pri svojich nákupoch nevyužíva približne 25 % populácie Slovenska. Platenie v hotovosti je výrazne populárnejšie skôr medzi staršími ľuďmi, ekonomicky neaktívnymi a žijúcimi v menej rozvinutých častiach Slovenska.

To, že hotovosť je stále dôležitá, dokazuje skutočnosť, že len 9 % obyvateľov Slovenska sa nestará, či má alebo nemá v peňaženke hotovosť. Naopak, takmer tri štvrtiny obyvateľstva sa stále so sebou snažia mať nejakú hotovosť, pretože je bežné, že nie všade sa dá platiť kartou a platiť hotovosťou je tak nevyhnutné. Hotovosť so sebou nosia menej často ľudia s vyšším sociálnym postavením, vyšším vzdelaním a vyšším príjmom. Hotovosť je najmenej potrebná pre ľudí v mladšom strednom veku do 40 rokov.

Prieskumná agentúra Go4insight zisťovala, ako sa obyvateľstvo Slovenska prakticky stavia k platbám v hotovosti a kartou pri bežných nákupoch a koľko obyvateľov už so sebou nepotrebuje nosiť hotovosť. Kvantitatívny reprezentatívny prieskum uskutočnila na prelome januára a februára 2019 na populácii SR vo veku 15 až 79 rokov, pričom vzorkou bolo tisíc respondentov.