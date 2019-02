Americké clá na dovoz áut z Európy môžu vyjsť VW na 2,5 miliardy eur ročne

dnes 11:16 -

Najväčšou hrozbou pre príjmy nemeckého automobilového koncernu Volkswagen (VW) v roku 2019 sú potenciálne clá na import vozidiel do Spojených štátov. Uviedol to v rozhovore pre prestížny hospodársky denník Financial Times generálny riaditeľ VW Herbert Diess.

Podľa Diessa hrozba ciel znova vyvoláva napätie. Dodal, že je to škoda, pričom samotný automobilový priemysel to nemôže vyriešiť, keďže v tomto prípade ide o dohodu o clách medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojenými štátmi.

Analytici z londýnskej spoločnosti Evercore ISI odhadujú, že clá by mohli stáť Volkswagen 2,5 miliardy eur ročne.

"Pri najhoršom možnom scenári je to pravdepodobne blízko skutočnému číslu," komentoval Diess odhad Evercore.