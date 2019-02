Čínsky faktor na americkom trhu: V roku prasaťa sú výnosy mimoriadne dobré

Zdroj: LPL Financial

Foto: TASR/AP

dnes 10:13 -

Od 5. februára 2019 začal nový lunárny rok podľa čínskeho kalendára. Pre Číňanov je prasa symbolom blahobytu a šťastia, a aj tento rok by sa mal preto pozitívny. Dokazuje to aj pohľad do histórie. Analytici LPL Financial skúmali výnosy v 12-mesačných intervaloch (od konca januára do začiatku februára, kedy sa spravidla mení lunárny rok) pri indexe S&P 500 od roku 1928. Ukázalo sa, že priemerný výnos akcií v týchto obdobiach predstavoval nadpriemerných 14,8 %.





Pre porovnanie, žiadne z 12 znamení zverokruhu nevykázalo lepší priemerný výnos. Pre malý objem údajov však tento nadvýnos nebude celkom spoľahlivým indikátorom