Orange v minulom roku zvýšil svoje výnosy aj počet zákazníkov

dnes 9:46 -

Výnosy spoločnosti Orange k 31. decembru 2018 dosiahli 561,2 mil. eur, čo medziročne predstavuje nárast o 1,2 %. Ako uviedla spoločnosť v tlačovej správe, 23,1 % z výnosov z mobilných služieb tvorili výnosy z mobilných dátových služieb, ktoré dosiahli hodnotu 93,8 mil. eur. Stále významnejšiu časť výnosov tvoria výnosy z fixných služieb. Na celkových výnosoch tvoria takmer 6 % a medziročne sa zvýšili o 14,5 % na 31,7 mil. eur.

Operátor zaznamenal aj nárast celkových aj fakturovaných výnosov pri zachovanej ziskovosti meranej maržou hrubého prevádzkového zisku EBITDA nad 35 %.

Ku koncu minulého roka evidoval Orange takmer 2,8 milióna aktívnych zákazníkov mobilných a 203 tisíc zákazníkov fixných služieb, vrátane 75 tisíc zákazníkov digitálnej TV, čo predstavuje 12 % medziročný nárast. Počet zákazníkov mobilných dátových služieb narástol o 3 % na 1,44 milióna a počet zákazníkov pevného internetu sa zvýšil o 5 % na 185 tisíc.

Celkovo 632 tisíc zákazníkov, čo predstavuje 4 % medziročný nárast, sa rozhodlo v roku 2018 podpísať, alebo opätovne predĺžiť zmluvu na paušál alebo mobilný internet.

Z celkového objemu investícií vo výške takmer 96 mil. eur viac ako 70 mil. eur smeroval Orange do sietí. "Primárne investujeme do zákazníckej spokojnosti, inými slovami do rozširovania pokrytia, kostrových sieti a do modernizácie mobilných sietí s cieľom rozširovania kapacít, nových služieb a pokrytia," vysvetlil riaditeľ úseku informačných systémov a sietí spoločnosti Orange Slovensko Ivan Golian. Podľa neho významnú časť investícií tvoria aj technologické inovácie - spoločnosť predstavila technológiu eSIM a umožnila zákazníkom využívať aj RCS komunikáciu. Dostupnosť rýchleho mobilného internetu v 4G sieti v roku 2018 rozšíril Orange na 93 % populácie. Popri rozširovaní LTE siete spoločnosť naďalej pokračovala v budovaní optickej siete, ktorú rozšírila do 20 nových miest.

Spoločnosť Orange Slovensko je telekomunikačnou spoločnosťou a najväčším mobilným operátorom na Slovensku. Majiteľom 100 % akcií spoločnosti Orange Slovensko je skupina Orange. Tá zamestnáva 150 tisíc ľudí na celom svete.